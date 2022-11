Mercatini di Natale, Trenitalia: “Previsti treni Eurocity da Genova alla Svizzera”

Genova. “Con i mercatini svizzeri torniamo tutti un po’ più piccoli”. Parola di Michelle Hunziker, la testimonial dell’offerta PromoSvizzera di Trenitalia che consente di vivere la magia del Natale in treno.

Con gli Eurocity si potrà raggiungere a prezzi scontati Lucerna, Berna, Basilea, Montreux, Losanna e le altre mete elvetiche che accolgono bancarelle, luci, dolci e bevande calde nel periodo più suggestivo dell’anno.

Gli Eurocity collegano Milano, Genova, Bologna e Venezia con Zurigo, Basilea, Berna, Ginevra e tante altre città elvetiche.

Il codice PromoSvizzera consente di ottenere un ulteriore 20% di sconto sulle offerte Smart, di per sé già vantaggiose, per viaggi internazionali in Eurocity tra l’Italia e il Paese dei Cantoni. Per spostarsi da Milano a Berna, ad esempio, si spenderanno 25,60 euro, anziché 32. I biglietti possono essere acquistati fino al 4 dicembre, per viaggi dal 20 novembre al 20 dicembre, presso le biglietterie di stazione italiane, sul sito e sull’app di Trenitalia e nelle agenzie di viaggio abilitate.

I moderni Eurocity, garantiti da Trenitalia in collaborazione con le Ferrovie Federali Svizzere SBB, consentono di spostarsi, con una serie di confortevoli servizi a bordo, dalla ristorazione all’area family, fino al trasporto bici. In modo veloce (da Milano bastano 3 ore e 4 minuti per giungere a Berna e 13 minuti in più per Zurigo) e soprattutto con un occhio di riguardo alla salvaguardia dell’ambiente.

«Con un treno, elettrico, tra Milano e Zurigo – ha dichiarato Domenico Scida – portiamo circa 450 persone, che equivalgono a più di 150 auto sulle strade, così il viaggio su ferrovia consente di ridurre del 91% le emissioni di CO2 rispetto a quello su strada, confermandosi come modalità di trasporto sostenibile ed ecologico per eccellenza».