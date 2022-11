Meno di un mese a Natale, a Genova è boom per le idee regalo solidali: cosa, dove e quando

Genova. Le prime luminarie natalizie e temperature finalmente invernale ci hanno reso più consapevoli che manca sempre meno a Natale, meno di un mese ormai. Ma se quello che dovrebbe essere un periodo di festa viene vissuto con ansia e affanno da chi non sa mai come risolvere la questione “regali”, un’idea per correre con una marcia in più la corsa alla strenna è sicuramente quella della solidarietà. Festa del consumismo, sì, ma senza dimenticare che ci sono tanti modi per dare una mano a chi è meno fortunato e – contemporaneamente – trovare il regalo giusto per amici, parenti, partner e colleghi.

Sono molti i mercatini, i temporary shop, i banchetti e in genere le iniziative organizzate anche a Genova da associazioni, ong ed enti del terzo settore nel periodo che precede il Natale. In questo weekend prendono il via molte attività, mentre altre scatteranno la prossima settimana per proseguire fino al 24 dicembre. Abbiamo raccolto alcune delle segnalazioni.

Il negozio di Emergency in salita Santa Caterina: oltre 70 idee regalo

Tappeti tessuti a mano e tavolini intarsiati realizzati da artigiani afgani, accessori creati grazie a materiale di recupero, manufatti provenienti da tutto il mondo, prelibatezze natalizie e tante altre idee regalo per garantire il diritto alla cura a chi è vittima di guerra e povertà. Sono solo alcuni dei regali di Natale da acquistare nel negozio di Emergency che ha aperto i battenti ieri a Genova, in salita Santa Caterina 21/23 R. Orari. Lo spazio sarà aperto fino a domenica 11 dicembre dalle 15 alle 19 il lunedì, e dalle 10 alle 19 da martedì a domenica. A partire da lunedì 12 dicembre, il negozio sarà aperto tutti i giorni della settimana dalle 10 alle 19.

Qui sarà possibile trovare più di 70 idee regalo con il logo di EMERGENCY, ma anche tanti prodotti provenienti dai Paesi in cui lavora l’ONG o da realtà solidali. Le cooperative che collaborano con i negozi di EMERGENCY operano in condizioni rispettose dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori e spesso realizzano i loro prodotti con materiali riciclati o di recupero. Anche quest’anno uno spazio è riservato ai prodotti di artigianato proveniente dall’Afghanistan, dove la popolazione continua ad avere bisogno dell’aiuto internazionale.

Oggi apre il mercatino di Natale a Forte Tenaglie, anche un laboratorio di candele.

Sabato 26 novembre porte aperte a Forte Tenaglie per l’avvio del mercatino natalizio a sostegno delle iniziative de La Piuma, l’associazione che gestisce la casa famiglia ospitata nell’antico bastione. Ceramiche, gioielli, bambole, artigianato e prodotti sostenibili per la casa, tutto fatto a mano da vari “amici”, volontari e sostenitori della Piuma, saranno in mostra mercato tutti i giorni da sabato 26 novembre a sabato 3 dicembre con orario dalle 15.30 alle 18.

Sabato 26 in occasione dell’apertura del mercatino sarà organizzato anche un laboratorio di candele con la cera delle api del forte. Non serve prenotazione e l’ingresso è libero.

Helpcode apre la sua sede in via XXV Aprile con artigianato da Mozambico e Nepal

Anche quest’anno l’associazione Helpcode Italia apre le sue porte ai visitatori e donatori con il Mercatino di Natale che sarà allestito presso la sede a Genova, in via XXV Aprile 12/b, dal 6 al 23 dicembre, domeniche escluse. Qui i visitatori troveranno pezzi unici, realizzati a mano dagli artigiani e dalle artigiane del Mozambico e del Nepal, che l’associazione sostiene con i suoi progetti. Il ricavato delle vendite andrà a supporto dei progetti dell’ente all’Italia e all’estero, tutti incentrati sui bambini e sulle loro comunità.

L’associazione ha un ricco programma di interventi per il 2023 che prevedono tra gli altri progetti nell’ambito della sostenibilità a Genova e in Italia, programmi educativi in Nepal, Cambogia, Mozambico e Repubblica Democratica del Congo, attività di promozione dell’agricoltura sostenibile in Mozambico e interventi emergenziali in alcune zone del mondo come lo Yemen e l’Ucraina, dove è già attiva dall’inizio del conflitto in corso. Per chiunque voglia dare un ulteriore supporto l’associazione Helpcode ricerca volontari che mettano a disposizione il proprio tempo per collaborare alla gestione del mercatino e di altre iniziative sul territorio. Per informazioni è possibile scrivere a info@helpcode.org o chiamare lo 0105704843.

Un punto fermo del Natale genovese: il Mercatino di San Nicola a Piccapietra.

Si tratta del più grande mercatino natalizio della solidarietà in Italia, l’unico gestito da una Onlus, è il più antico di Genova e dà spazio a oltre 120 associazioni, che in questo modo possono autofinanziarsi e garantire il sostentamento all’intero mondo della solidarietà genovese. Dal 2 al 23 dicembre, in piazza Piccapietra, torna il tradizionale mercatino di San Nicola quest’anno alla sua 33esima edizione.

Legato al mercatino di San Nicola, il corteo storico dell’8 dicembre, diverse “sagre” natalizie e altri eventi collaterali: si parte sabato 3 dicembre con il bagnun di Riva Trigoso, domenica 4 dicembre è il turno dell’immancabile trippa degli Alpini. L’8 dicembre, al termine del corteo storico, protagonista della tavola del Mercatino sarà il gulasch. L’11 e il 12 dicembre torna la sagra della polenta e dei tortelli di Montepegli. Il 17 dicembre spazio al minestrone alla genovese e al salame di Sant’Olcese. A chiudere il tour delle sagre il 18 dicembre quella a base di tigelle e salumi, rigorosamente accompagnate da vino lambrusco.

Confermati i laboratori: quelli mattutini per le scuole e, novità di quest’edizione, quelli per realizzare centro tavola natalizi. Come da tradizione, il Mercatino si conferma pet-friendly, con una serie di laboratori e iniziative per intrattenere e divertire adulti e bambini: dopo tre anni di assenza, torneranno gli animali (tre caprette e un asino) tra i banchi della fiera, portati dalla fattoria didattica di Tiglieto. Grande novità di questa edizione è l’allestimento di tre presepi, due messi a disposizione dall’associazione di Crevari e il terzo realizzato in loco dagli artigiani della Casa-famiglia di Fraconalto.

Torna Che Stella! il villaggio di Natale di Music For Peace

Da mercoledì 7 a venerdì 23 dicembre, nella sede di Music for Peace in via Balleydier 60, a San Benigno, sarà allestito il “Che Stella”, il villaggio di Natale con esposizione di artigianato, abbigliamento, oggettistica e street food.

Il Mercatino di Natale prevede musica, concerti, attività per bambini, cultura, sport e molto altro. La struttura ospiterà molte scuole di Genova che metteranno in scena recite e canti di Natale. Apertura dalle 14 alle 21, nei prefestivi fino alle 23.

L’ingresso come sempre è in generi di prima necessità: chi viene al villaggio è invitato a portare cibo a lunga conservazione o non deperibile, prodotti per l’igiene, farmaci primari e materiale per la scuola. Tutto sarà donato alle popolazioni in difficoltà nei paesi dove Music For Peace agisce, all’Italia e all’estero.

Idee regalo per sostenere le attività della Gigi Ghirotti

“Che sia un regalo per i tuoi cari oppure un acquisto per te stesso, non importa: per noi si tratta comunque di un dono importante”, dicono dall’associazione, che apre le porte dell’infopoint di via Canneto il lungo 97rosso dove si potranno trovare le tante idee regalo.

Tra le proposte, ogni giorno dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19, e il sabato dalle 10 alle 13, alberelli di Natale decorati, da 10 a 30 euro, agende giornaliere, i biglietti della Lotteria di Natale, le “Gigine”, bambole di pezza a 12 euro l’una e gli “Amigurumi”, pupazzetti realizzati all’uncinetto.

“Con il tuo gesto, ci aiuterai ad affrontare gli oneri sempre maggiori nell’assistenza del paziente a casa e nei nostri hospice”, dicono i volontari.