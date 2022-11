“Matti per il calcio”: ecco il libro di Davide Bellini, psicologo e nipote del pioniere genoano Delfo

Genova. Giovedì 10 novembre, alle ore 17.30 presso il Museo del Genoa, lo psicologo Davide Bellini, nipote di Delfo, pioniere rossoblù, presenterà il suo libro “Matti per il calcio”, edito da BradiPo Libri.

Su questo sport probabilmente è stato detto e scritto tutto, ma partendo sempre da una prospettiva unica. Questo libro, pur non essendo un saggio di psicologia né di pedagogia, un’autobiografia, un libro per tecnici o un romanzo di formazione, riesce tuttavia a racchiudere in sé tutto questo e a descrivere il calcio con tutta la complessità che rappresenta ai giorni nostri.

“La frase ‘il calcio non è più solamente uno sport’ è stata talmente ripetuta da averci fatto dimenticare di chiederci cosa sia diventato nel frattempo – dice l’autore -. I fantastici otto minuti cinematografici che separano il ragionier Fantozzi dalla speranza infranta di godersi in televisione Italia-Inghilterra, alla drammatica visione della corazzata Potëmkin, hanno fotografato magistralmente l’impatto socioculturale del calcio nel nostro Paese. Ma potremmo ancora descriverci così? Questo libro parla di questo, di passioni eterne, di ricordi come patrimoni collettivi e di una follia quasi necessaria per amare per sempre”.