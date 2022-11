Matteo Bassetti è il medico influencer più seguito d’Italia: “Sono molto orgoglioso”

Genova. È Matteo Bassetti il primo med-influencer sui social italiani. Nella classifica si vede che tra maggio e settembre 2022 in vetta è fisso l’infettivologo genovese con 263mila interazioni. Segue, con 150-200mila interazioni, la nutrizionista Silene Pretto, precedentemente al terzo posto, che contende la seconda posizione a Monica Calcagni, ginecologa molto attiva su Tik Tok. Ci sono poi degli esperti di settore come Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, e perfino, prima della tornata elettorale, l’ex ministro della Salute Roberto Speranza.

Sono i dati registrati da Sensemakers e ComScore Italia, presentati durante il Talk ‘Dott. Google e gli altri: come si informano gli italiani’, nono webinar promosso e organizzato da Alleati per la Salute, il portale dedicato all’informazione medico-scientifica sostenuto da Novartis.

Durante l’incontro – moderato dal giornalista Federico Luperi, Adnkronos consultant, e trasmesso in diretta streaming nei canali social di Adnkronos e disponibile nel portale alleatiperlasalute.it – hanno commentato i dati l’esperto nell’analisi dei media Fabrizio Angelini, Ceo Sensemakers e ComScore Italia, e Tonino Aceti, fondatore e presidente di Salutequità.

“Essere il medico italiano più seguiti sui social mi fa molto piacere – commenta Bassetti -. La divulgazione scientifica sui social è fondamentale in un mondo (quello della rete) senza filtri e carico di improvvisati e di fake news. Essere una guida per i tanti cittadini assetati di scienza mi inorgoglisce molto. È bello poter guidare la gente in questo mondo fantastico. Ed è bellissimo che così tanta gente mi segua con costanza e rispetto. Tra le tante interazioni ci saranno sicuramente anche i soliti cretini: ma sono certamente una minoranza trascurabile”.

“Il social – spiega Angelini – è l’ambiente dove le persone trascorrono più tempo, non solo i giovanissimi. Facebook è sicuramente il social delle persone più grandi, Instagram è più sull’edonismo e visual e abbraccia età più giovani. Va benissimo su tutte le generazioni ed è prevalentemente usato dai giovani TikTok. Molti di questi influencer, specie i medici, hanno beneficiato dell’esposizione televisiva e massmediatica. Tendenzialmente la televisione è ancora un medium forte che crea i personaggi. Poi ci sono persone autorevoli nel loro campo. I numeri sembrano alti, ai profani, ma hanno visualizzazioni non elevati. Si tende ancora a cercare informazioni di carattere medico in ambienti molto più istituzionali“.