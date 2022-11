Martina Rossi, domani un convegno per lanciare l’associazione che porterà il suo nome

Genova. Dopo la fine del processo e la notizia che Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, condannati per tentata violenza sessuale, hanno già ottenuto la semilibertà, i genitori di Martina Rossi, papà Bruno e mamma Franca, si sono rimessi al lavoro per far sì che la storia drammatica della loro figlia e della lunghissima battaglia giudiziaria dopo la sua morte possa essere d’aiuto ad altri.

Come? Creando una rete di soggetti che come una sorta di sportello di assistenza possa supportare le donne maltrattate o chi subisce violenza o soprusi e deve sapersi districare tra leggi e soggetti istituzionali.

L’associazione (un Aps) sarà lanciata ufficialmente domani nel corso del convegno ‘Dalla parte dei deboli: in ricordo di Martina’ organizzato al Cap di via Albertazzi a partire dalle 9.30. A confrontarsi tra gli altri ci saranno magistrati, giuristi, forze dell’ordine e rappresentanti delle associazioni, dai centri antiviolenza a Nonunadimeno.