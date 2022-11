Martedì l’udienza sull’esposto sull’ineleggibilità di Bucci: che cosa potrebbe succedere

Genova. Martedì 15 novembre alle 15.30 presso il tribunale civile di Genova si terrà l’udienza sulla causa sulla presunta ineleggibilità di Marco Bucci a sindaco, ineleggibilità legata al suo ruolo di commissario straordinario per il viadotto Polcevera. A presentare un esposto, l’agosto scorso, erano stati 21 elettori genovesi tra cui l’ex rettore dell’Università Paolo Comanducci, l’ex procuratore regionale della Corte dei Conti Ermete Bogetti e l’ex presidente del tribunale Claudio Viazzi, seguiti dall’avvocato Luigino Montarsolo. Nell’esposto si chiede la decadenza di Bucci dalle cariche di sindaco e di consigliere comunale. A difendere il sindaco lo studio legale del suo vicesindaco e assessore, Pietro Piciocchi, supportato dal collega Simone Carrea.

Gli scenari possibili, da martedì in poi, sono diversi. Il collegio del tribunale potrebbe decidere e rinviare per un maggiore approfondimento, potrebbe decidere di sentire o meno il sindaco oppure di andare a discussione immediata, probabilmente riservandosi almeno qualche ora – vista l’udienza al pomeriggio – e rinviando il pronunciamento all’indomani, mercoledì 16. Nel frattempo all’udienza sarà chiamata anche la procura, come di consueto sulle questioni elettorali.

In vista dell’udienza sono state depositate due memorie difensive, una dello studio Piciocchi, che difende Bucci e una dell’avvocatura del Comune, visto che il ricorso è anche contro l’amministrazione comunale. Lo studio Piciocchi, però, ha sollevato anche un’eccezione sulla costituzionalità della norma che assegna al tribunale civile la possibilità di decidere su questo tema anziché attribuire la competenza solo al tribunale amministrativo. Questa mossa, di contestazione della giurisdizione del tribunale, potrebbe dover essere affrontata come questione preliminare e, trattandosi di tema costituzionale, avere tempi molto lunghi.

Se invece l’eccezione non dovesse trovare spazio si arriverà più velocemente a una risposta alla domanda: “Bucci poteva essere eletto sindaco?”. Nulla cambierà se la risposta sarà un sì.

Se invece il collegio del tribunale civile dovesse ravvisare l’illeggibilità si prospetterebbero elezioni anticipate.

I tempi? Anche se nei corridoi di palazzo Tursi girano voci insistenti sul fatto che Marco Bucci non sarebbe intenzionato a fare ricorso, è quanto meno verosimile che punti ad andare in appello, per cui ci sono 30 giorni di tempo. La sentenza non sarebbe esecutiva se non al termine dei tre gradi di giudizio e fino a quel punto Bucci resterebbe sindaco. Se al termine dell’iter venisse confermata l’ineleggibilità si andrebbe ad elezioni anticipate. L’ipotesi più accreditata è che sia proprio il suo avvocato, Pietro Piciocchi, in quanto vice, a fare funzione fino alle nuove elezioni. Secondo stime basate sui tempi della giustizia e sulle tornate amministrative si parlerebbe della primavera 2024.

Secondo l’esposto il sindaco era ineleggibile sulla base dell’articolo 60 del Tuel, il testo unico degli enti locali, per il suo incarico da commissario straordinario, ottenuto nel 2018 e rinnovato a più riprese. Una norma pensata per “tutelare la par condicio tra i diversi candidati concorrenti nella competizione elettorale”. Secondo la difesa, però, c’è differenza e non sovrapposizione tra i commissari di governo e i commissari straordinari. Inoltre nella memoria difensiva si fa notare come, prima di candidarsi per il bis, Bucci avrebbe potuto benissimo dimettersi da commissario per poi tornare a essere nominato dopo essere eletto ma di non averlo fatto per far frenare i vari progetti portati avanti per Genova.

Tra i vari scenari da capire anche se potrebbero esserci contestazioni da parte della difesa, invece, su possibili profili di incompatibilità visto che tra i firmatari del ricorso ci sono figure che hanno avuto ruoli nei palazzi della giustizia genovese. Sembra tuttavia che non saranno sollevate questioni sul tema.