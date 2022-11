Martedì a Sestri Ponente convegno della Cgil, ci sarà anche il segretario generale Landini

Genova. Si terrà martedì 8 novembre 2022 alle ore 9.30 presso il Teatro Verdi in piazza Oriani a Sestri Ponente Genova il convegno Cgil “La Liguria al lavoro. Salari, diritti, sviluppo sostenibile, lotta alla precarietà”. Sarà presente anche il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, al quale saranno affidate le conclusioni.

Problemi e prospettive della realtà socio economica ligure saranno al centro dell’iniziativa organizzata da Cgil Genova e Liguria che vedrà, tra gli altri, il coinvolgimento dei territori attraverso gli interventi di delegate e delegati dei luoghi di lavoro.

Per la Cgil “salari, diritti, sviluppo sostenibile e lotta alla precarietà, sono punti ineludibili dai quali partire per rimettere al centro dell’agenda politica il lavoro di qualità. Prima la crisi economica, poi la pandemia e ora la guerra in Ucraina stanno avendo conseguenze umanitarie disastrose in quel paese, ma anche effetti nefasti sulle economie degli altri paesi europei. Lavoratrici e lavoratori, ma anche giovani, pensionati e le fasce più deboli della popolazione non possono pagare interamente i costi di una situazione che non hanno contribuito a creare”.

La discussione di martedì 8 novembre sarà introdotta dalla relazione del segretario generale Cgil Liguria Maurizio Calà. A seguire sono previsti gli interventi di delegate e delegati dei luoghi di lavoro e dal territorio, i contributi del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, la sociologa Chiara Saraceno, il già Ministro del Lavoro Andrea Orlando. Modera i lavori Igor Magni Segretario Generale Cgil Genova.