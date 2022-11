“Marina Militare Nastro Rosa Veloce”, partita verso Genova la regata più lunga del Mediterraneo

Venezia/Genova. Dopo il successo della prima edizione, è tornata anche quest’anno la regata più lunga del Mediterraneo. Si tratta del Marina Militare Nastro Rosa Veloce, un percorso no-stop in doppio con un record di percorrenza: 1492 miglia nautiche. Partita da Venezia ieri mattina alle ore 11.30, arriverà a Genova dopo aver circumnavigato lo stivale e la Sicilia.

Il progetto. L’iniziativa è realizzata in stretta partnership tra Difesa Servizi SpA, società del Ministero della Difesa che si occupa di valorizzare gli asset delle Forze Armate, e la SSI Events, azienda specializzata nell’organizzazione di competizioni velistiche di livello internazionale. La Marina Militare supporterà l’evento, in qualità di title partner.

Un evento non solo sportivo che utilizza il linguaggio della tradizione velistica, profondamente radicata nella nostra cultura, ideato per portare avanti i valori della marineria italiana e promuovere i luoghi della nostra penisola nei suoi aspetti più autentici, che non sempre hanno la possibilità di essere messi in evidenza, ma che rappresentano parte fondamentale del nostro patrimonio culturale, come i fari, le torri e gli edifici costieri. Una risorsa importante da promuovere sulle nostre coste, insieme alla bellezza del Paese nell’ambito del progetto Valore Paese Italia, programma nazionale che riguarda i temi del turismo e della cultura connessi alla valorizzazione del patrimonio pubblico.

Valore Paese Italia è inquadrato nell’ambito dell’Intesa Istituzionale sottoscritta da Difesa Servizi SpA con Agenzia del Demanio, Ministero della Cultura, Enit, e dai partner istituzionali che supportano l’iniziativa: Invitalia, Istituto per il Credito Sportivo, Anas, Anci, FPC e il mondo del turismo lento e della mobilità dolce. L’iniziativa mira a recuperare e valorizzare il patrimonio pubblico associando turismo e cultura con ambiente e mobilità attraverso la sinergia di tutte le istituzioni coinvolte, insieme per fare rete intorno al rilancio del settore turistico italiano.

Il concept. L’idea di un Marina Militare Nastro Rosa Veloce, da percorrere tutto d’un fiato a bordo di dieci barche one design foil Beneteau Figaro 3 gestite da SSI Events, destinato a svilupparsi lungo il periplo della penisola, è nata dalla volontà di dar vita a una regata d’altura lunga e competitiva, di respiro internazionale. Il percorso della regata si svilupperà attraverso i fari italiani e, pertanto, tutte le barche continueranno ad avere il nome di un faro. Sarà una importante occasione di esposizione mediatica di immobili molto affascinanti, immersi in contesti di grande suggestione, dedicati al turismo, alla natura, alla cultura e all’ambiente, grazie ai prestigiosi progetti in atto di ristrutturazione e valorizzazione.

La regata. Partita il 6 novembre da Venezia, più esattamente da davanti Piazza San Marco, si concluderà a Genova, Capitale Europea dello Sport 2024 e scelta come sede del grand finale della The Ocean Race 2022-23, dopo aver coperto 1492 miglia. L’organizzazione seguirà lungo costa l’avanzare delle imbarcazioni con dei camper e ci sono stazioni predefinite di pit stop, per gli equipaggi che ne intendono fruire: un team di tecnici sarà disponibile per far fronte a qualsiasi evenienza.

Per rendere ancora più avvincente la regata, è previsto un montepremi che sarà tratto dall’intero impiego della fee prevista per gli equipaggi che si iscriveranno.

Il tempo di riferimento da battere è quello fissato da Sophie Faguet e Jonas Gerckens lo scorso anno ed è pari a 8g 8h 27m 23s: un primato di valore assoluto, il cui superamento verrà premiato con un importante prize money.

I protagonisti. Dal doppio misto dello scorso anno, al doppio di quest’anno, il Marina Militare Nastro Rosa Veloce si presenta con una serie di binomi inediti, a partire da quello della campionessa mondiale ed europea Double Mixed Offshore Cecilia Zorzi, che a bordo di Team Mexedia regaterà con Alina Bauza. Altri equipaggi di punta saranno quelli composti da Pietro D’Alì e Matteo Sericano, in regata su TOR Genova, già protagonisti del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2021 e vincitori della frazione conclusiva, e da Federico Waksman e Nicolas Ferelec, in regata sotto i colori dell’Uruguay a bordo di Sanfer. Tra gli equipaggi che si sfideranno in questa suggestiva regata “veloce”, non poteva mancare quello della Marina Militare, sempre a podio nelle ultime edizioni del Marina Militare Nastro Rosa Tour e vincente lo scorso luglio: in questa edizione saranno Lino Ceraldi e Pierpaolo De Carolis a gareggiare. Attenzione poi ala coppia composta da Alejandro Cantero e Louis Fournier che, con Team IREN, sono pronti a dire la loro.

Gli equipaggi sono stati presentati sabato 5 novembre presso il circolo ufficiali della Marina Militare di Venezia, nel corso della opening della regata. All’evento sono intervenuti l’Ammiraglio di Divisione Andrea Petroni, Direttore dell’Istituto di Studi Militari Marittimi di Venezia, il Dott. Luca Andreoli, Direttore Generale di Difesa Servizi e il Dott. Riccardo Simoneschi, Presidente e CEO della SSI Events.

Presente anche la Dott.ssa Elisabetta Pesce, Assessore alla Sicurezza del Comune di Venezia, che ha portato i saluti del Sindaco Brugnaro.

Entry list completa.

TOR GENOVA – Pietro D’Ali e Matteo Sericano

MARINA MILITARE – Lino Ceraldi e Pierpaolo De Carolis

SANFER – Federico Waksman e Nicolas Ferellech

ALGECO – Lisa Berger e Laline Alex

IREN – Louis Fournier e Alejandro Cantero

MARINA SANT’ELENA – Maggie Adamson e Finlayson Calanach

WORLD CARGO – Francesco Renella e Giacomo Nicchitta

MEXEDIA – Cecilia Zorzi e Aina Bauzà