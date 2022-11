Maltempo, pioggia martellante su Genova: il peggio arriverà dopo mezzanotte

Genova. Come previsto in questi giorni, dall’Atlantico è giunta sui cieli della Liguria una intensa perturbazione che in questi minuti sta riversando su praticamente tutta Genova una fitta e martellante pioggia, insieme ad un brusco calo delle temperature. Diverse le richieste di informazioni arrivate in redazione: al momento non si registrano criticità di rilievo e anche i vigili del fuoco non hanno interventi in corso

Secondo quanto previsto dai tecnici di Arpal, la perturbazione, seppur intensa, non dovrebbe creare difficoltà al suolo, tanto che non sono stati previsti avvisi di allerta e le scuole domani saranno regolarmente aperte. Secondo i modelli previsionali, infatti, il fronte perturbativo dovrebbe scaricare a mare tutto il suo maggiore potenziale, lasciando alla costa solo rovesci passeggeri e di minor intensità.

Salvo sorprese, quindi, il passaggio da ovest a est della perturbazione dovrebbe completarsi entro la mattinata di domani. A mezzanotte è previsto il passaggio più intenso, con possibili sforamenti sulla costa del grande nucleo temporalesco adesso a largo di Genova. Secondo i modelli è possibile che ad essere maggiormente colpito possa essere il Tigullio e il Levante della regione.

(Foto: elaborazione di Windy.com per le ore 0.00)