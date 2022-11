Maltempo, la burrasca fa ‘strage’ di moto: decine i mezzi abbattuti dal vento

Genova. Il vento di burrasca che da ieri ha raggiunto la nostra regione, continua a sferzare Genova e l’entroterra portando qualche criticità e costringendo i vigili del fuoco a decine di interventi per la messa in sicurezza di alberi e strutture pericolanti.

Ma a pagare il conto più alto sono soprattutto le moto e i motorini dei genovesi, rimasti in balia degli eventi atmosferici. E così è subito ‘strage’, con decine di mezzi abbattuti dal vento, a cui si aggiunge l’effetto domino dei parcheggi ‘gomito a gomito’ del centro cittadino.

La scorsa notte i Vigili del fuoco del Comando di Genova sono stati impegnati in numerosi interventi a causa del maltempo soprattutto per le segnalazioni di rami pericolanti. Al momento sono in corso una decina di interventi ed altrettanti in coda. Nella notte sono stati un ventina gli interventi effettuati.