Maltempo, Gambino: “Serve massima attenzione”. Sala operativa della Protezione Civile attiva

Genova. “La Polizia locale, i Vigili del Fuoco e i volontari di Protezione civile stanno monitorando la situazione in città dove, per il forte vento, si stanno registrando alcuni disagi. Raccomando a tutti i genovesi comunque la massima attenzione“.

Queste le parole dell’assessore alla protezione civile del Comune di Genova Sergio Gambino, che in una nota stampa ha fatto il punto della situazione mentre la città è sferzata dalle raffiche dei venti di burrasca che si sono abbattuti sulla nostra regione.

“Proprio a causa del vento la porta di accesso di palazzo Tursi è stata danneggiata, facendo uscire da una staffa un’anta del portone. L’agente di Polizia Locale, impegnato nel controllo dell’accesso, ha riportato una leggera escoriazione alla mano, ma ora è stato medicato e sta bene. È intervenuto prontamente il team del Facility management che ha provveduto a mettere subito in sicurezza l’accesso a Palazzo Tursi”.

“Stiamo monitorando costantemente l’evoluzione del maltempo in Liguria – ha commentato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti insieme all’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone- piogge diffuse e forte vento da stanotte stanno attraversando la regione ma per fortuna al momento non si segnalano gravi criticità o persone coinvolte. A Genova il vento ha fatto cadere alcuni ponteggi, come anche a Rapallo, Arenzano e Savona, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per la caduta di alcuni alberi che non hanno causato criticità per la circolazione. A Piana Crixia, si segnala la caduta di un masso sulla statale, che ha danneggiato due auto per fortuna senza feriti, e al momento si procede a senso unico alternato. La sala operativa della nostra Protezione Civile è attiva, continuerà a seguire l’evolversi del maltempo e vi terremo costantemente aggiornati. Stanotte attendiamo un peggioramento e possibili mareggiate”.

“Ci sono stati una serie di interventi che sono stati effettuati a seguito delle forti raffiche di vento che hanno procurato la caduta di alcuni alberi e di ponteggi e anche una frana a seguito del distacco di un masso nella zona di Piana Crixia nel Savonese sulla statale 29 che collega la Val Bormida con il Piemonte e dove ora si procede a senso unico alternato – continuano Toti e Giampedrone- siamo comunque in costante contatto, insieme all’assessore Giacomo Giampedrone, con la centrale operativa della Protezione civile regionale che sta seguendo tutti i territori”.

Primi fiocchi di neve anche nell’entroterra genovese e Savonese in Val Trebbia, Val D’Aveto e Val Bormida con il picco di 25 cm sul monte Settepani nell’entroterra di Finale Ligure. Raffiche di vento fino a 90 km all’ora a Fontanafredda sopra Sori nel levante genovese e ad Arenzano”.

In giornata si attendono mareggiate.