Mala-movida in centro storico, i residenti presentano ricorso al Tar: “Chiudere i locali a mezzanotte”

Genova. I residenti del centro storico ‘lato movida’, attraverso l’associazione “Vivere il Centro Storico”, hanno presentato ricorso al Tar contro il Comune di Genova come risposta alla cosiddetta mala-movida, raccontata con l’ennesimo video che raccoglie risse, urla e quant’altro nelle ultime settimane.

Il ricorso, patrocinato dagli avvocati Silvia Sommazzi e Emanuele Bertolin, arriva dopo una diffida al Comune di Genova con cui i residenti lo scorso maggio coinvolgendo anche Regione Liguria e Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica diffidavano appunto “ad adottare i provvedimenti necessari a tutelare in modo efficace e stabile il bene primario della salute pubblica, effettuare una riorganizzazione degli orari di apertura dei locali di vendita alcolici al fine di promuovere abitudini di vita tese a una più sana e virtuosa convivenza civile, disponendo comunque come misura immediata, per rispondere all’emergenza in atto, la chiusura alle ore 24 e in ogni caso, avviare la procedura di legge per dotare il Comune di Genova di uno specifico regolamento di disciplina del fenomeno della !Movida”.

Il silenzio delle istituzioni, dicono i residenti in una lunga nota, ha convinto l’associazione ad andare avanti per le vie legali.

Il Comune secondo i residenti “resta arroccato a voler mantenere l’orario di chiusura dei locali alle tre di notte, con la conseguente permanenza e il girovagare di persone alterate dall’alcol che urlano fino alle tre e mezza-quattro del mattino, cui fa seguito il passaggio estremamente rumoroso dell’Amiu per ripulire dalla sporcizia generata dalla Malamovida. Ma non basta: come denunciano i video girati in questi ultimi giorni, all’uscita dei locali seguono situazioni di violenza e aggressività dilagante che sempre più coinvolge gli abitanti esasperati”.

Secondo i residenti la presenza della polizia locale “fattore che seppur veritiero per alcune serate, non garantisce comunque la possibilità di far fronte alle situazioni continuamente in atto e in punti diversi e non solo nei fine settimana”. Inoltre, accusano gli abitanti “la polizia locale non interviene mai per contrastare il rumore fuori dai limiti e gli schiamazzi notturni generati dalle centinaia di persone assembrate dentro e fuori gli spazi dei dehors”.

Ancora l’ordinanza anti-alcol, “che ne vieta il consumo per strada dopo la mezzanotte e che il Comune vanta come provvedimento a tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana, viene continuamente disattesa dai frequentatori della “Movida”, a dispetto anche della presenza della polizia locale”.