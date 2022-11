Mahsa Amini, a Genova corteo di solidarietà alle rivolte contro il regime iraniano

Genova. Ha preso il via da piazza della Vittoria, poco dopo le 15, il corteo in solidarietà alle rivolte contro il regime in Iran. Presenti numerosi genovesi accanto ai cittadini iraniani.

Dopo la morte della giovane Mahsa Amini, si è sollevata da tanti paese diversi nel mondo la solidarietà al popolo iraniano che, da circa due mesi a questa parte, alle prese con una violenta repressione.

Il corteo passa per le vie del centro, da via XX Settembre prima di raggiungere piazza De Ferrari.