Maggiordomo di quartiere, Giampedrone: “Il progetto sarà rifinanziato, nuovo bando entro gennaio”

Genova. “Il progetto del Maggiordomo di Quartiere certamente verrà non solo rifinanziato ma anche migliorato ulteriormente per garantire risposte sempre più efficaci alla popolazione. È evidente che nel momento in cui i servizi arrivano a scadenza serve un nuovo bando, che sarà pronto entro gennaio, grazie alla disponibilità delle risorse del Fondo Sociale Europeo per il settennato 2021-2027”. Così l’assessore regionale alle Politiche Sociali Giacomo Giampedrone risponde al Partito Democratico in merito alla prosecuzione del progetto, avviato per la prima volta in Italia dalla Giunta Toti nell’ottobre del 2020, diventando un punto di riferimento soprattutto per le persone anziane.

“Non si tratta di un tema politico – evidenzia Giampedrone – ma puramente tecnico. I nostri uffici sono già al lavoro per arrivare al nuovo bando dopo aver completato una valutazione dei risultati e degli obiettivi raggiunti, così da poter migliorare e approfondire gli aspetti che possono essere migliorati a partire dalla positiva esperienza di questi anni”.

“L’obiettivo è quello di affinare ancora uno strumento che si è dimostrato efficace, anche integrando alcuni servizi analoghi offerti dai Comuni capoluogo, così da potenziare il Maggiordomo e garantire risposte sempre più efficaci ed efficienti. In questo modo – conclude – potremo avere nuovamente disponibile il servizio entro la prossima primavera, grazie alla nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo per il prossimo settennato fino al 2027”.