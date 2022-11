Maggiordomo di quartiere e centro ictus, Lista Toti: “Il Pd fa da maggiordomo alla maggioranza”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo dal gruppo lista Toti in consiglio regionale.

“Grazie. Oggi non possiamo dire altro ai rappresentanti del centrosinistra, in particolare al Consigliere regionale del PD Arboscello. È palese, infatti, il lavoro della Giunta gli piaccia molto visto come tenta di prendersene i meriti: prima per l’apertura del centro ictus del San Paolo di Savona, di fatto per una promessa mantenuta da Toti, poi – appoggiato anche dal capogruppo del Pd Articolo Uno Luca Garibaldi a cui va l’ulteriore ringraziamento – chiedendo il rinnovo già previsto del progetto del Maggiordomo di quartiere introdotto dalla Giunta Toti

Palese, dunque, questi siano due evidenti atti di stima malcelati dal Pd. Come a dire: “se oggi la riapertura è avvenuta regolarmente e se chiedo il rinnovo, tutto sarà per merito del nostro interessamento”, ma in realtà è importante il non detto: “ottimo lavoro!”

Nonostante il piacere nel leggere tra le righe tale moto di stima, caro Arboscello, non funziona così. Bisognerebbe sapere arrendersi all’evidenza e non tentare di nasconderla dietro fittizi successi facenti palesemente capo alla Giunta: i tempi sono stati rispettati e il finanziamento con i fondi Fse è già previsto. D’altra parte, è anche vero, essere appena trascorso Halloween e forse il travestimento da maggioranza è stato un maldestro tentativo di guadagnare un dolcetto. Allo scherzetto ci hanno pensato da soli“.