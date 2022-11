Macchine da cucire e taglierine per tessuti senza marchio CE o istruzioni in italiano: sanzionato importatore

Genova. Sanzionate dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) due importazioni dalla Cina di 500 macchine per cucire industriali e di 100 taglierine elettriche per tessuti, operate dalla medesima azienda italiana. La sanzione si è resa necessaria dopo i controlli nel terminal portuale di Genova-Pra’.

Le violazioni amministrative contestate, riferite a modelli commerciati nel nostro Paese anche online, spaziano dalla presenza di istruzioni di sicurezza dei prodotti in sola lingua cinese o inglese, alla mancanza del nome o marchio dell’importatore sul materiale a funzionamento elettrico, all’assenza della prescritta marcatura CE sugli utensili elettrici.

L’importatore, anche sulla base delle indicazioni ricevute dal ministero dello Sviluppo Economico, per poter immettere in commercio i prodotti, dovrà regolarizzare la merce previe opportune prove di funzionalità circa il rispetto delle relative direttive comunitarie in materia di sicurezza dei prodotti (con successiva apposizione della marcatura “CE” e inserimento di istruzioni in lingua italiana; in caso contrario si procederà alla distruzione oppure alla rispedizione all’estero della merce.

Adm è l’autorità incaricata per legge del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione Europea attraverso gli spazi doganali, anche in relazione alla sicurezza del consumatore.