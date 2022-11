Genova. A tu per tu con il re dei boschi. Questa l’avventura vissuta da un cittadino genovese che questa mattina ha avuto un incontro ravvicinato con due esemplari che avrebbero tutte le fattezze fisiche tipiche del lupo appenninico.

L’incontro è avvenuto in zona Monte Fasce, sulle immediate alture cittadine, ed è durato un manciata di secondi: la coppia di esemplari, dopo una breve sosta, ha ripreso il suo cammino verso i monti.

Secondo la documentazione fotografica condivisa sui social, i due animali sarebbero proprio due esemplari di lupo: i colori del mantello, la forma delle orecchie e della coda, la postura e alcuni dettagli lo confermerebbero. Una presenza divenuta oramai cosa certa per quanto riguarda i nostri monti, con continui avvistamenti in tutta la provincia. L’anno scorso un esemplare in dispersione si era addirittura spinto a valle, facendosi immortalare nel greto del Bisagno.