Luogo di ritrovo di spacciatori e delinquenti, chiuso per 10 giorni bar di via Pré

Genova. Pregiudicati, delinquenti e spacciatori erano soliti ritrovarsi al Bar D’Oro di via Pré, in pieno centro storico. Per questo il Questore di Genova ha disposto la sospensione, per la vendita di cibo e bevande, per 10 giorni alla titolare del locale.

Il provvedimento è scattato dopo i controlli effettuati dal Commissariato di Pubblica Sicurezza Prè.

In particolare, nel corso dei controlli, avvenuti negli ultimi mesi, un cliente era stato denunciato perché trovato in possesso di cannabis destinata allo spaccio.

Mentre in un’altra occasione era stata trovata, dalle Unità Cinofile Antidroga della Polizia di Stato, altra droga nascosta sotto i tavolini.