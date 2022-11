Luca Bizzarri parteciperà alla terza edizione di “LOL – chi ride è fuori”

Genova. “Non c’è proprio niente da ridere… Ci vediamo su prime video nel 2023 con #LOL3“. Con un post sui social Luca Bizzarri, comico e autore genovese, già presidente di Palazzo Ducale, ha rivelato ai suoi follower che farà parte del cast della terza stagione di LOL – Chi ride è fuori, il format televisivo di successo che vede diversi comici alle prese con la difficile sfida di stare insieme senza ridere.

Il reality di Amazon Prime Video non ha ancora una data di uscita precisa – si sa solo che sarà in programma il prossimo anno – ma ora ci sono i nomi degli sfidanti.

Oltre a Luca Bizzarri anche il suo “partner in crime” nel duo comico, Paolo Kessisoglu, e poi Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. A osservarli dal dietro le quinte ancora una volta Fedez e Frank Matano.

LOL – Chi ride è fuori è prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi.