L’omicidio di Genova in tv, Giletti: “Nei caruggi non ci torno”. I residenti: “Siamo sdegnati”

Genova. L’omicidio di Javier Miranda Romero e il centro storico di Genova finiscono in diretta a Non è l’Arena, il programma di Massimo Giletti in onda su La7. Ed è subito polemica da parte di associazioni e residenti invitati a parlare in collegamento dai vicoli della Maddalena. A questo link è possibile vedere il video integrale: si inizia a parlarne esattamente dopo un’ora.

Il primo a prendere la parola è stato Giovanni Mari, caporedattore de Il Secolo XIX oltre che residente del sestiere, che ha provato ad avviare un ragionamento sui problemi del centro storico e sul senso di abbandono provato di chi ci vive. Poi immagini del caos della movida (in San Donato, dunque lontano dal luogo della tragedia), quindi un intervento di Andrea Piccardo, commerciante e abitante del centro storico, che ha cercato di analizzare la situazione.

A quel punto sono state trasmesse le immagini delle telecamere di videosorveglianza che mostrano il momento dell’omicidio. “Se si arriva a questo livello di esasperazione si fanno delle cazzate, delle follie“, la premessa di Giletti. Nel video si vede Miranda Romero, probabilmente dopo una lite, andare sotto la finestra di Evaristo Scalco mentre fa gestacci riprendendo col cellulare. Improvvisamente il dardo lo trafigge, lui barcolla e cade a terra. Poi l’omicida scende, litiga ancora con l’amico del peruviano e prova a estrarre lui stesso la freccia conficcata nel petto dell’uomo.

Dopo un altro breve collegamento con la Maddalena, prende la parola il genovese Matteo Bassetti (chiamato in trasmissione per parlare di medici no-vax) che invita a non dipingere il centro storico “come se fosse il Bronx”. Quindi la risposta del conduttore: “Ci sono stato tre volte in quei caruggi, non ci torno più. Non è che sono una verginella delle notti, però non si respirano in certi orari dei climi molto belli. Ma non solo a Genova, purtroppo in tante parti d’Italia”.

“Ci hanno tenuti in ballo per 3 giorni perché volevano parlare del centro storico di Genova e noi siamo andati anche solo per dare una voce un po’ difforme dal chiacchiericcio di quelli che ora si parlano addosso tornando a parlar di pattuglioni, sicurezza e teli fonoassorbenti – commenta oggi Andrea Piccardo -. Abbiamo aspettato un’ora e mezza e a quel punto avevamo sforato. Per tre volte sono andato da un’altra parte rispetto alle domande tendenziose. Non dev’essergli piaciuto quello o forse erano in ritardo perché a quel punto hanno staccato il collegamento e ciao belli! Io una maleducazione simile non l’avevo mai vista ma voglio dire una cosa: una posizione va presa. Non si può più sentire gente che parla di pattuglioni, movida, spaccio, senza aver alcuna cognizione di cosa stia parlando”.

“Siamo stati invitati a partecipare in diretta alla puntata di questa sera: l’obbiettivo era quello di portare una testimonianza costruttiva come abitanti del centro storico. Purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di farlo perché si è deciso di interrompere il collegamento repentinamente”, rincara Christian Spadarotto, presidente dell’associazione Via del Campo e Caruggi Aps. Che poi si rivolge a Giletti: “Il messaggio che ha voluto trasmettere e le modalità di analisi che ha utilizzato ci imbarazzano. Viviamo in un luogo meraviglioso, patrimonio non solo dei genovesi ma di tutta l’umanità. Siamo orgogliosi della nostra città e non permettiamo a nessuno di utilizzarla come fosse un teatrino. La disponibilità che abbiamo offerto svanisce ora: non ci venga mai più a cercare. Sdegnati per quanto visto, esprimiamo nuovamente tutta la nostra vicinanza ai famigliari della vittima”.