L’Italia verso Genova: gli impegni della nazionale di rugby della settimana nel ricordo di Bollesan

Genova – L’Italia è rientrata a Verona dove, al quartiere generale del Payanini Center, gli Azzurri di Kieran Crowley hanno iniziato oggi a preparare la sfida di sabato a Genova contro i Campioni del Mondo in carica, ultima tappa delle Autumn Nations Series.

La Nazionale verdeoro, di contro, è arrivata a Genova nella serata di domenica dopo la sconfitta patita a Parigi ad opera della Francia: di base all’NH Centro, gli Springboks si alleneranno alla Sciorba e svolgeranno le sedute di palestra presso Crossfit Boost: per i Campioni del Mondo, la conferenza stampa di annuncio della formazione è previsto per mezzogiorno di martedì 15 novembre, presso l’NH Centro.

Giovedì pomeriggio alle 15, dopo l’arrivo in città, una rappresentanza della Nazionale azzurra farà subito visita all’ospedale “Gaslini”, una delle eccellenze italiane in ambito pediatrico, mentre un altro gruppo di atleti sarà ospite di “Orientamenti”, un progetto promosso dalla Regione Liguria e volto ad aiutare i giovani a scegliere in modo più consapevole il proprio percorso di studi e a orientarsi nel mondo del lavoro.