Ligorna, una magia di Donaggio regala i tre punti con la Fezzanese: “Uno dei miei gol più belli”

Genova. Vittoria in rimonta per il Ligorna. Gli uomini di mister Roselli vanno sotto a inizio partita contro la Fezzanese, ma riescono a rimontare capitalizzando i tre punti anche grazie alla magia di Donaggio. Biancoblù terzi in classifica nel Girone A di Serie D.

La partita comincia con il vantaggio da parte della Fezzanese, grazie al colpo di testa di De Martino. Gli uomini di mister Roselli reagiscono con Bacigalupo, il quale calcia morbido a giro dal limite dell’area ma il pallone termina sul fondo. Il pareggio è nell’aria e si concretizza al 13′, quando Donaggio riceve in area, controlla e piazza il pallone alle spalle del portiere. Ancora il bomber biancoblù al 22′, con il suo inserimento di testa da calcio d’angolo che però svanisce sul fondo. A un giro di lancetta dalla fine, ghiotta occasione di Gerbino dal cuore dell’area, ma la mezzala genovese spara alto. Il primo tempo termina così sul risultato di 1-1.

La ripresa si apre con l’infortunio di Marco Silvestri. Al 77′ occasione sui piedi di Cericola, il quale a porta sguarnita spedisce però sul palo. Sei minuti più tardi è Smecca a calciare alto a tu per tu con Atzori, con la sfera che finisce alta. A tre minuti dalla fine sale in cattedra nuovamente Donaggio: stop e conclusione meravigliosa che supera Paci, per la magia che vale il vantaggio. La terna arbitrale comanda 12 minuti di recupero a causa dell’interruzione per l’infortunio di Silvestri. Biancoblù che riescono a mettere il sigillo sulla sfida: prima Cericola viene fermato a tu per tu dal portiere su azione caparbia di Gerbino al 95′, poi la stessa mezzala mette il sigillo sulla sfida 99′, siglando così la quinta rete in campionato.

“Una partita combattuta, si è visto fino alla fine – commenta Luca Donaggio -. Una sfida equilibrata in cui abbiamo preso subito un goal che ci ha dato la sveglia. Abbiamo segnato poco dopo il pari, poi abbiamo avuto l’incidente di Marco per cui gli facciamo un grande in bocca al lupo. Ne siamo usciti da squadra e siamo riusciti a vincere anche per lui. Il secondo goal? Forse uno dei più belli. Ho avuto uno spazio per girarmi e ho calciato, tutto d’istinto”.

“È stata una partita maschia, molto tosta – dichiara Andrea Bacigalupo – Loro sono una squadra molto organizzata, lo sapevamo, vanno a duemila all’ora. Siamo stati bravi a rimettere in sesto la partita. Peccato per il goal che prendiamo sempre a inizio gara, ma la cosa importante è il risultato finale. Questa vittoria vale tanto in quanto dovevamo riprenderci dalla sconfitta contro il Sestri Levante. Oggi avevamo l’occasione di portare a casa i tre punti in un altro derby ligure e siamo stati bravi a farlo. Volevo fare un in bocca al lupo a Marco Silvestri, un ragazzo splendido che si impegna ogni allenamento e ogni partita. Gli siamo tutti vicini e gli auguriamo una pronta guarigione”.

Aggiunge Samuele Gerbino: “Una partita molto dura ma da squadra siamo riusciti a portarla a casa ed è stato molto importante dopo la sconfitta a Sestri. Siamo contenti di esserne usciti da squadra. Mi sono allenato tanto sotto questo aspetto, dedico il goal a Marco, sperando non sia nulla di grave”.

L’analisi di mister Giorgio Roselli: “Prima della partita avevo detto che, soprattutto in questo campo, loro possono giocare tantissimo e sono tutti veloci, aggressivi e bravi tecnicamente. Era la partita che sapevamo. In questo campionato alcune squadre aspettano e altre giocano rischiando qualcosa, mettendoti in difficoltà. Devi essere bravo a non subire troppo e nelle situazioni che ti concedono a capitalizzare”, dice.

“Se l’anno scorso mi sarei aspettato il terzo posto a un anno di distanza? Ho passato cinque mesi di delirio psicologico la scorsa stagione – ride – Non ero mai retrocesso neanche in C, con squadre sempre in difficoltà, e vedevo in lontananza una possibile retrocessione del Ligorna dalla D. Ho fatto mesi difficili con una salvezza raggiunta all’ultimo nonostante 48 punti realizzati. Noi quest’anno dobbiamo fare il nostro campionato, migliorare questi ragazzi e stimolare coloro che non sono più ragazzi a giocare come in questa e altre partite. Infine, un pensiero per Marco Silvestri. Come dicono i ragazzi è un po’ il mio ‘figlioccio’. Siamo dispiaciuti ovviamente per l’infortunio e gli facciamo un in bocca al lupo”.