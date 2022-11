Ligorna, domenica derby con la Fezzanese. Roselli: “È una neopromossa, ma sarà una partita difficile”

Genova. Derby ligure domenica per il Ligorna in Serie D. Tra le mura amiche genovesi gli uomini di Giorgio Roselli affronteranno infatti la Fezzanese di mister Turi. Da un lato i biancoblù si trovano a quota 22 punti e sono reduci da tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque sfide. Dall’altro i levantini, attualmente a quota 17 punti in classifica, arrivano dalla sconfitta interna contro lo Stresa.

“La Fezzanese è una squadra che sta facendo molto bene – commenta il tecnico Roselli – Non considerando la sconfitta di domenica, frutto di episodi, hanno collezionato da due vittorie e tre pareggi nelle precedenti cinque partite. Una serie di risultati positivi che vorranno pur dire qualcosa visto che parliamo di una neopromossa. Inoltre, sono molto ben allenati, visionandoli abbiamo visto cose interessanti. Penso che per noi sarà una partita abbastanza complicata, soprattutto considerando che in casa facciamo un po’ più di fatica contro squadre che corrono e sono abbastanza fisiche”.

Per quanto riguarda le condizione della squadra, il mister rivela: “Mi dispiace che ci siano fuori un po’ di giocatori. Non saranno della partita Scannapieco per la squalifica e Garbarino, il quale ha patito un risentimento muscolare domenica. Fuori poi ovviamente anche i degenti di lungo corso, ovvero Gulli e Brunozzi”.