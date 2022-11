Libri, venerdì 2 dicembre la premiazione del premio Rapallo Bper Banca: ospite speciale Luca Bizzarri

Rapallo. Venerdì 2 dicembre a partire dalle ore 21.00 presso l’Excelsior Palace Portofino Coast di Rapallo si terrà la cerimonia di premiazione finale del Premio Rapallo BPER Banca 2022, dedicato alle migliori autrici italiane nell’ambito della narrativa e della saggistica.

Una serata aperta al pubblico in compagnia di ospiti speciali durante la quale saranno presentate le finaliste del prestigioso Premio selezionate tra le autrici dei 123 libri candidati arrivati da case editrici di tutta Italia. A presentare la cerimonia saranno volti noti dello spettacolo quali Alice Arcuri e Neri Marcorè, con la partecipazione speciale di Luca Bizzarri che leggerà alcuni estratti dai libri delle autrici finaliste in gara per il Premio.

Alla serata parteciperanno: Carlo Bagnasco, Sindaco del Comune di Rapallo, Luigi Zanti, Direttore Territoriale Liguria BPER Banca, Eva Cantarella, Presidente del Premio, Nadia Terranova, Vicepresidente del Premio, Margherita Rubino, Coordinatrice del Premio, insieme ai giurati Maria Luisa Agnese, Massimo Bernardini e Mauro Bonazzi.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. È gradita la prenotazione scrivendo a prenotazionepremiorapallobper@gmail.com.

Spiega Carlo Bagnasco, Sindaco del Comune di Rapallo: “Come Sindaco e Assessore alla Cultura sono particolarmente orgoglioso della nuova edizione del Premio Rapallo BPER Banca. La parola che contraddistingue questa edizione è eccellenza, dai testi proposti, agli ospiti presenti alla serata finale, al supporto della direttrice artistica Margherita Rubino. La strada è quella della qualità e l’obiettivo è quello di continuare nella crescita della popolarità del premio di anno in anno, grazie anche al fondamentale supporto di BPER e di tutti coloro che si sono adoperati per l’ottima riuscita di questa edizione, che desidero ringraziare sentitamente”.

Protagoniste della serata saranno le autrici Gaja Cenciarelli con “Domani interrogo” (Marsilio Editori), Francesca Maccani con “Le donne dell’Acquasanta” (Rizzoli), Elvira Seminara con “Diavoli di sabbia” (Einaudi) finaliste in gara per la sezione Narrativa, insieme a Daniela Brogi con “Lo spazio delle donne” (Einaudi), Maura Gancitano con “Specchio delle mie brame” (Einaudi) e Bianca Pitzorno con “Donna con libro” (Salani) autrici in gara per la sezione Saggistica.

Le terne delle finaliste sono state selezionate con votazione unanime dalla giuria composta da Eva Cantarella (Presidente), Nadia Terranova (Vicepresidente), Maria Luisa Agnese, Massimo Bernardini, Mauro Bonazzi, Lella Costa e Margherita Rubino (Coordinatrice) dopo una serie di incontri e selezioni progressive.