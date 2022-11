Lavoratori del Gaslini in sciopero sotto l’ospedale: “Servono più assunzioni, carenza d’organico preoccupante”

Genova. “Chiediamo che vengano fatte più assunzione, scorrendo la graduatoria, per arginare la preoccupante carenza di organico che i lavoratori si trovano a sostenere con sempre meno margini, soprattutto in questa fase di profondo rinnovo dei meccanismi di assistenza sanitaria”.

Questo in sintesi il cuore della richiesta portata oggi dai lavoratori del Gaslini proprio sotto la sede dell’ospedale, con un presidio di qualche ora davanti all’ingresso sull’Aurelia. Un centinaio di lavoratori si sono alternati per sostenere l’agitazione per chiedere che la direzione dell’ospedale metta in moto una stagione di assunzione di nuovo personale.

“La politica di rilancio del Gaslini prevede modifiche organizzative e progetti edilizi di enorme portata ma appare sempre più come una operazione di “facciata” destinata a rendere più appetibile il “brand Gaslini” che un vero e proprio progetto a tutela della qualità dell’assistenza e della cura rivolte ai pazienti ed alle loro famiglie – si legge nel volantino distribuito durante il presidio – Nel nostro ospedale il malcontento è diffuso tra le diverse categorie di lavoratrici e lavoratori, dall’assistenza alla ricerca, dal personale amministrativo al personale tecnico. Difficile credere alla classifica pubblicata da diversi canali di informazione che vedrebbe il personale del Gaslini nella top ten delle aziende sanitarie dove si lavora meglio”.

“La scelta di non investire sulle “risorse umane” e la totale mancanza di programmazione e lungimiranza da parte della politica (nazionale e regionale) hanno portato ad una situazione molto critica in cui: le poche assunzioni possibili (ALISA ha momentaneamente bloccato lo scorrimento delle graduatorie dei recenti “maxi concorsi” per infermieri ed OSS) non permettono di risolvere il grave problema della carenza di organico all’interno del nostro Istituto. Il ricorso allo straordinario ed alle pronte disponibilità, spesso programmati, è ormai all’ordine del giorno; vengono così a mancare i requisiti fondamentali di tali istituti, la eccezionalità e l’urgenza”.