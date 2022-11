Lavoratori del Galliera in piazza De Ferrari: “Personale all’osso. Da eroi contro il Covid a lottatori per i nostri diritti”

Genova. Sono arrivati in piazza De Ferrari i lavoratori del Galliera, in sciopero da questa mattina e sino alle 20 indetto dalle sigle Fp Cgil e Uil Fpl Genova. Il percorso del corteo ha previsto il pasaggio in via Corsica, via Bixio e via Fieschi. Ora una delegazione incontrerà l’assessore alla Sanità della Regione Liguria Angelo Gratarola.

Le motivazioni che hanno portato alla proclamazione dello sciopero le ha spiegate Luca Infantino segretario generale della funzione pubblica Cgil: “La situazione perdura da mesi. Abbiamo aperto lo stato di agitazione dal mese di aprile. I fondi contrattuali sono stati depauperati. Gli eroi della sanità non hanno ricevuto neanche la premialità dovuta. In questa struttura ci sono relazioni sindacali inesistenti. L’azienda fa le sue scelte in modo unilaterale, ha trattenuto soldi in busta paga senza avvisare. Immaginate trovarsi 100-200 euro in meno in un momento come questo. Continuano le condizioni di disagio per la cronica carenza di personale, ci sono carichi di lavoro enormi, sono frequentissimi i doppi turni, la rinuncia ai riposi e alle ferie, ricorso eccessivo allo straordinario, grande incremento dei carichi di lavoro, sovraffollamento e stazionamento prolungato dei pazienti in barella al pronto soccorso. Tutte circostanze che, inevitabilmente, determinano un aumento inaccettabile del rischio professionale a cui è sottoposto il personale”.

Il piano della Regione ha designato il Galliera come ospedale Covid, aggravando la situazione.

L’infermiere e rappresentante sindacale Luca Mantero aggiunge: “I problemi sono stati esacerbati dalla pandemia, ma sono storici. Occorre un adeguamento degli organici, ma anche delle condizioni economiche. Siamo passati da eroi a dover scioperare per i nostri diritti. Bisogna non dimenticare che la pandemia non è finita: ci sono reparti convertiti”.

Quando il corteo è passato dal pronto soccorso c’è stato un reciproco applauso dai precettati in servizio, una cinquantina (per evitare interruzioni del servizio), agli scioperanti.

“Ogni giorno, al pronto soccorso, abbiamo 60 persone dentro – aggiunge Mantero – la gente non si rende conto: non abbiamo una camera calda e una sala d’aspetto. Non è dignitoso per pazienti e dipendenti. Il cosiddetto concorsone per infermieri e oss, poi ha portato via altro personale”.

Marco Vannucci, segretario generale della Uil Fpl, commenta: “Queste carenze sono strutturali e risalgono a prima del Covid. Siccome ci sono graduatorie concorsuali che possono essere fatte scorrere, chiediamo di attingere a esse. I colleghi non ce la fanno più, alcuni perdono fino a duemila euro della loro retribuzione”.

A sostegno delle ragioni dello sciopero anche Paolo Cremonesi, direttore del pronto soccorso: “Importante migliorare le condizioni di lavoro per dare un servizio migliore ai nostri pazienti”.

Altre categorie di lavoratori hanno portato un saluto e la solidarietà.