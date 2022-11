L’attore americano Stanley Tucci inzuppa la focaccia nel caffelatte: “È deliziosa”

Genova. La focaccia inzuppata nel caffelatte non ha più segreti nemmeno per Stanley Tucci, star americana del cinema protagonista di Searching for Italy, popolare trasmissione della Cnn dedicata alle nostre eccellenze culinarie.

Nell’ottava puntata della seconda stagione Genova e la Liguria sono finite sotto i riflettori in un lungo percorso lungo le strade del centro storico. Tucci ha creato insieme agli chef alcune tra le ricette più conosciute come il pesto insieme a Roberto Panizza e il cappon magro con lo chef stellato Ivan Ricchebono.

Non poteva mancare poi la classica colazione genovese con Tucci che ha immerso la focaccia nel caffelatte, mostrando di gradire l’abbinamento: “Delizioso”, ha commentato (qui il video) La puntata è stata girata a giugno scorso ed è andata in onda negli Stati Uniti domenica scorsa 30 ottobre.

Stanley Tucci era stato immortalato a giugno al bar Moretti in centro storico. Il nonno, Stanislao Tucci, era di Marzi, in provincia di Cosenza, mentre la nonna, Teresa Pisani, era nativa di Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia. La madre Joan Tropiano era proveniente da Cittanova, in provincia di Reggio Calabria. Tra le sue interpretazioni più note quelle in Il diavolo veste Prada. Ha vinto due volte il Golden Globe, per Winchell (1998) e Conspiracy – Soluzione finale (2001), grazie al quale ha ricevuto anche una candidatura per lo Screen Actors Guild Award. È stato candidato all’Oscar al miglior attore non protagonista nel 2010 per il film Amabili resti.