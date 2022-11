L’Arenzano cede l’intera posta al Forza Coraggio, vittorioso 2-0

Arenzano, Il Forza Coraggio compie l’impresa di andare ad espugnare il terreno del ‘Gambino’, vincendo la gara per 2-0.

I padroni di casa, nella prima mezz’ora hanno trovato gli spazi per poter colpire l’avversario, senza riuscire a concretizzare le occasioni create, situazioni che sono riuscite al team spezzino, che ha vinto con merito.

In zona mista abbiamo raccolto il commento dei due mister.

Andrea Gatti (Forza Coraggio): “L’Arenzano, a mio avviso gioca il miglior calcio del campionato, abbiamo preparato la partita su situazioni che solitamente non facciamo, andando alla ricerca delle seconde palle, la squadra ha vinto con merito, tre punti fondamentali in chiave salvezza”.

Alberto Corradi (Arenzano): “Faccio i complimenti alla squadra spezzina, che ha vinto sfruttando due episodi, avevamo preparato la partita per cercare di aprire degli spazi a nostro favore, sono contento della prestazione dei miei ragazzi, che hanno giocato una gara di livello, contro una squadra forte, abbiamo avuto le occasioni per sbloccare la gara ma non siamo riuscito a concretizzarle”.