Lanterna di Genova, nei prossimi giorni sarà colorata in nome di diverse cause importanti

Genova. La Lanterna di Genova cambia il colore della sua illuminazione per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi più importanti. Nei prossimi giorni, in particolare, il monumento simbolo di Genova sosterrà diverse campagne di sensibilizzazione.

Giovedì 17 novembre il sostegno della Lanterna andrà alla Giornata Internazionale dedicata ai nati prematuri colorandosi di viola. Il World Prematurity Day, istituito nel 2008, a Genova è promosso dall’Associazione Cicogna Sprint Onlus, formata da genitori di bambini prematuri o che hanno avuto patologie particolari alla nascita ed hanno avuto il loro figlio o figlia, ricoverati per un lungo periodo nel reparto di Patologia Neonatale dell’Istituto Gaslini di Genova.

Venerdì 18 novembre la Lanterna si colora di viola a sostegno della Giornata internazionale per la prevenzione e la ricerca contro il tumore al Pancreas. La Lanterna è lieta di aderire alla campagna dell’Associazione Nastro Viola per mettere in evidenza la necessità di maggiore sensibilizzazione e supporto alla ricerca.

Mentre domenica 20 novembre in occasione della Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza la Lanterna sarà illuminata in azzurro. L’iniziativa viene promossa dal Comitato Regionale UNICEF Liguria, come dichiara il Presidente Franco Cirio: “Siamo fieri e orgogliosi che la Lanterna, il faro di Genova che da sempre indica il porto sicuro, dia un segnale dalla parte dei bambini, ci richiami tutti a rispetto dei loro principi fondamentali sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza: non discriminazione, ad ogni bambino deve essere assicurato il godimento di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione; superiore interesse l’interesse dei bambini deve prevalere su qualsiasi altro ordine di priorità; vita, sopravvivenza, sviluppo ogni bambino detiene, in quanto essere umano, un prioritario diritto alla vita; ascolto delle opinioni i bambini hanno il diritto di essere ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardano”.

Con il suo sistema di illuminazione artistica, realizzato grazie al supporto di Slam, è in dialogo costante con la città, recuperando la sua antica funzione di comunicazione.