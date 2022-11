L’annuncio di Toti: “Nella manovra un sostegno per il caro bollette in Liguria”

Genova. “Nella manovra di quest’anno cercheremo di inserire anche un sostegno per la vera emergenza del Paese, cioè il caro bollette“. Lo ha annunciato il presidente ligure Giovanni Toti a margine del convegno della Cgil con Maurizio Landini a Sestri Ponente al quale è stato invitato come relatore.

“È altrettanto evidente – ha aggiunto Toti – che deve essere il governo, l’unico che ha titolarità insieme al Parlamento a proporre scostamenti di bilancio o manovre in deficit, visto che agli enti territoriali non è consentito, a dover far propria questa richiesta”.

Dal segretario ligure della Cgil Maurizio Calà era arrivato uno specifico appello alla Regione: “Chiediamo di ridurre l’Irpef per i redditi sino a 55mila euro che di fatto comprendono gran parte dei lavoratori e dei pensionati”

“Il Governo deve venire incontro alle necessità delle famiglie intervenendo subito sul caro bollette e sui redditi di lavoratori e pensionati – ha detto Calà nella relazione introduttiva -. Anche Regione ed enti locali possono fare la loro parte abbassando le tasse”. Secondo quanto rilevato dal sindacato, in Liguria la tassazione Irpef è mediamente più alta rispetto ad altre realtà regionali come Lombardia, Marche e Toscana con l’1,7% medio contro il dato ligure del 2,31%.

“Ridurre le tasse è un obiettivo comune del Paese perché la pressione fiscale è molto alta. Tutti chiedono di ridurre il cuneo fiscale: credo che lo sforzo andrebbe fatto sui redditi da lavoro – ha risposto Toti -. Come è noto, la Regione Liguria ha fatto proprio un protocollo che in ogni legge di stabilità ha ridotto la pressione fiscale sulle famiglie più deboli, con figli disabili e tanti figli a carico. La nostra parte, per quanto possibile nell’equilibrio regionale, la stiamo facendo, a tutela dei redditi più deboli”.

“In ogni caso – ha concluso il governatore – ogni riduzione della pressione fiscale io la vedo positivamente”.