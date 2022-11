La Rappresentativa Ligure Under 19 si è radunata per una seduta di allenamento

Genova. La Rappresentativa Ligure Under 19 si è radunata, a Genova Sestri Ponente, per una seduta di allenamento.

Il commissario tecnico Corrado Orcino ha convocato i seguenti giocatori, suddividendoli in due squadre (verde e arancio), che si sono affrontate in tre tempi, di trenta minuti cadauno

Squadra verde: 1 Gastaldo (Praese), 2 Thiam (Athletic Albaro), 3) Palmisano (Genova Calcio), 4) Esposito (Serra Riccò), 5) Gottingi (Busalla), 6) Calcagno (Baiardo), 7) Quattara (Campomorone), 8) Oucif (GolfoParadiso), 9) Fazio (Baiardo), 10) Linale (Rivasamba), 11) Tusellino (Voltrese). 12) Mondino (Finale), 13) Ottonello (Borzoli), 14) Signorastri (Sampierdarenese), 15) Zuppiroli (Baiardo), 16) Polito (Celle Varazze)

Squadra Arancione: 1) Bongiorni (Sestrese), 2) Borreani (Baiardo), 3) Massone (Busalla), 4) Mazzolini (Campomorone), 5) Milite (Genova Calcio) 6) Carnemolla (Bogliasco), 7) Campana (Rivasamba), 8) Damonte (Arenzano), 9) Spatari (Serra Riccò), 10) Renda (Finale), 11 Pellicciari (Arenzano). 13) Tomè (Sestrese), 14) Lovecchio (Genova Calcio), 15) Carosio (Arenzano), 16) Severi (Voltrese)

Il commissario tecnico Corrado Orcino ha rilasciato, ai microfoni di Ge24.it, alcune dichiarazioni sull’attività stagionale dell’unser 19.

“Come. gruppo ‘2004’ avevamo giocato un torneo, sotto leva, a giugno, in Toscana, comportandosi molto bene, adesso lo zoccolo duro è stato confermato, in questa seduta abbiamo sei/sette giocatori di quella spedizione, e cercheremo di allestire una formazione competitiva per il Torneo delle Regioni , che si disputerà dal 19 al 25 aprile 2023″.