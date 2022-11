“La Conferenza internazionale economica del 1922 a Genova”, in programma un incontro pubblico

Genova. Dopo il romanzo storico di Michelangelo Trombetta “1922, quando Genova aspettava Lenin”, che affrontava “La Conferenza di Genova sull’oro e il Trattato di Rapallo: il mondo alla ricerca della pace”, Erga ha pubblicato il volume polisensoriale di Almiro Ramberti “34 Capi di Stato riuniti a Genova per 40 giorni e il mondo intero come spettatore – La Conferenza Internazionale Economica del 1922”, al cui interno sono presenti contenuti e approfondimenti multimediali fra cui un preziosissimo video proprio su quei giorni, che si può vedere inquadrando questo VesepiaCode con l’App Vesepia.

Giovedì 1 dicembre 2022 alle 17 nell’Aula San Salvatore in piazza Sarzano, (all’uscita della metropolitana) nell’ambito del ciclo di conferenze che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, “A Compagna” promuove il X appuntamento del ciclo 2022-2023 dedicato proprio a «La Conferenza Internazionale Economica del 1922 a Genova» e condotto da Almiro Ramberti.

Per 40 giorni 34 Capi di Stato riuniti a Genova, con il mondo intero come spettatore, tennero la Conferenza Internazionale Economica, giusto cent’anni fa. Di questo fatto, allora epocale ma oggi riservato a studi accademici e quasi ignorato dalla memoria collettiva, per lo meno da quella di larga condivisione, ne verranno tratteggiate non solo le mosse diplomatiche giocate dalle più importanti potenze mondiali – e sorprendono certi parallelismi con la situazione attuale – ma anche la magnifica accoglienza riservata all’evento da Genova, tornata per 40 giorni a rinnovare i fasti di un lontano passato, quando a ragione poteva fregiarsi del titolo di Superba. Il relatore, Almiro Ramberti, è attivo nella ricerca e i suoi studi sulla storia del territorio compaiono su riviste specialistiche.