Genova. Un Teatro Carlo Felice pieno e con un’età media degli spettatori molto più bassa del solito grazie alla collaborazione con Iren (biglietti scontati per i giovani) nell’ottica di fidelizzare gli spettatori ‘del futuro’, ha applaudito convinto il debutto della Cenerentola di Rossini. L’allestimento di Emanuele Luzzati del 1978 nella sua semplicità ha lasciato spazio alla fantasia dei registi Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi, che hanno esaltato la comicità del libretto attraverso danze meno tradizionali rispetto a tutto il resto (passi di twist, mosse quasi da discomusic anni Settanta alla fine), movenze del coro legate agli acuti di Don Ramiro, il principe, e utilizzato al meglio gli oggetti di scena, anch’essi protagonisti tra botti e cubi di legno con le ruote o specchi rotanti.

I costumi, realizzati per l’occasione, anche se ispirati dal vecchio allestimento, hanno colorato ed esaltato i cantanti, con le due sorellastre – Tisbe (Carlotta Vichi) e Clorinda (Giorgia Rotolo) – con tanto di mutandoni, fiori e nastri, in piena parte, mentre per Cenerentola l’abito era davvero fiabesco: in blu e con le rose stampate sul davanti.

I cantanti hanno dato vita dunque a un’interpretazione a tutto tondo, con i tre bassi particolarmente apprezzati dal pubblico: Dandini (il cameriere del principe, interpretato da Roberto de Candia), Alidoro (maestro di Don Ramiro, qui impersonato da Gabriele Sagona) e il padre/patrigno delle ragazze Don Magnifico, uno stentoreo e divertentissimo Marco Filippo Romano.

Applausi anche per Antonino Siragusa, Don Ramiro dalla voce chiara con qualche acuto da controllare meglio e per Hongni Wu, una delicata (anche nella voce) Cenerentola dal sorriso sincero, perfetta nel rappresentare la grazia e la bontà. Ottima la pronuncia italiana dell’artista cinese, a cui era richiesta un’abilità e una velocità di emissione nelle parti più ritmate che metterebbero in difficoltà anche un madrelingua italiano. La giovane mezzo-soprano ha faticato un po’ a emergere nelle parti d’assieme. La protagonista si è comunque commossa agli applausi e si è inchinata non solo verso il pubblico, ma anche verso il cast.

Pregevole la direzione di Riccardo Minasi, che ha esaltato un libretto scoppiettante come quello di Jacopo Ferretti.

La Cenerentola di Rossini al Teatro Carlo Felice

Due piccoli ‘incidenti’ hanno caratterizzato la prima: lo sfondo digitale nel primo atto a un certo punto ha smesso di funzionare, con la comparsa di un rettangolo tipico da schermo del computer quando qualcosa non va. Il secondo atto è cominciato in ritardo a causa di parecchi spettatori che si sono attardati nel foyer: Minasi si è voltato verso il pubblico appoggiandosi alla balaustra e ha atteso con sguardo ironico che si sistemassero.

Repliche sino a domenica 4 dicembre.