Genova. Il pubblico coloratissimo del rugby è tornato a Genova per assistere al match tra Italia e i campioni del mondo del Sudafrica. Accenti da tutto il Nord Italia si sentivano attorno allo stadio, bar, ristoranti e panifici presi d’assalto già prima di mezzogiorno.

Qualche disagio per il traffico e nelle operazioni di ingresso, lo stadio si è riempito completamente a ridosso della partita.

Platea delle grandi occasioni per una partita in cui l’Italia si presenta forte di due vittorie, contro Samoa e la storica contro l’Australia sabato scorso, e con in campo un elemento che a Genova è nato e cresciuto: Pierre Bruno. Per lui uno striscione: “Sudore, passione da Sestri al tricolore“.

Tanti giovani di squadre liguri e da regioni limitrofe. Solita atmosfera festosa, con applausi anche per gli avversari, che ha reso famosissimo il rugby.

A Marco Bollesan, indimenticato rugbysta, genovese d’adozione, verrà dedicato il premio combattività assegnato a fine partita.

Grande festa di pubblico per Italia-Sudafrica di rugby

Vento forte di tramontana e cielo plumbeo. Ecco le squadre in campo.

Formazione Italia:

15 Ange Capuozzo (Stade Toulousain, 6 caps)

14 Pierre Bruno (Zebre Parma, 6 caps)

13 Juan Ignacio Brex (Benetton Rugby, 17 caps)

12 Luca Morisi (London Irish, 38 caps)

11 Montanna Ioane (Melbourne Rebels, 16 caps)

10 Tommaso Allan (Harlequins, 65 caps)

9 Stephen Varney (Gloucester Rugby, 14 caps)

8 Lorenzo Cannone (Benetton Rugby, 2 caps)

7 Michele Lamaro (Benetton Rugby, 20 caps) – capitano

6 Sebastian Negri (Benetton Rugby, 39 caps)

5 Federico Ruzza (Benetton Rugby, 35 caps)

4 Niccolò Cannone (Benetton Rugby, 24 caps)

3 Pietro Ceccarelli (CA Brive, 23 caps)

2 Giacomo Nicotera (Benetton Rugby, 6 caps)

1 Danilo Fischetti (London Irish, 24 caps)

A disposizione:

16 Gianmarco Lucchesi (Benetton Rugby, 16 caps)

17 Ivan Nemer (Benetton Rugby, 10 caps)

18 Simone De Ferrari (Benetton Rugby, 39 caps)

19 David Sisi (Zebre Parma, 26 caps)

20 Manuel Zuliani (Benetton Rugby, 5 caps)

21 Alessandro Garbisi (Benetton Rugby, 2 caps)

22 Edoardo Padovani (Benetton Rugby, 39 caps)

23 Tommaso Menocello (Benetton Rugby, 5 caps)

Formazione Sudafrica:

15 Willie Le Roux

14 Cheslin Kolbe

13 Damian De Allende

12 Andre Esterhuzen

11 Kurt-Lee Arendse

10 Damian Willemse

9 Faf De Klerk

8 Jasper Wiese

7 Franco Mostert

6 Siya Kolisi

5 Marvin Orie

4 Salmaan Moerat

3 Frans Malherbe

2 Bongi Mbonambi

1 Ox Nché

A disposizione:

16 Malcom Marx

17 Steven Kitshoff

18 Vincent Koch

19 Eben Etzebeth

20 Kwagga Smith

21 Evan Roos

22 Cobus Reinach

23 Manie Libbok