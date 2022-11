Italia-Sudafrica di rugby, il genovese Bruno chiede la mano della fidanzata in campo

Genova. Fuori programma romantico ed emozionante ieri pomeriggio al termine di Italia-Sudafrica di rugby al Ferraris. Il giocatore azzurro Pierre Bruno, genovese, si è inginocchiato davanti alla sua fidanzata per farle la proposta di matrimonio.

“Non mi dimenticherò mai di questa giornata. Giocare con la Nazionale nella mia città, davanti alla mia famiglia, ai miei amici e alla mia fidanzata, alla quale ho chiesto la mano… è stata una gioia indescrivibile“, ha commentato l’ala dell’Italrugby al termine dell’incontro.

Lo scorso marzo fu Marco Zanon, all’Olimpico, ad inginocchiarsi davanti alla fidanzata per chiederle la mano dopo il match del Sei nazioni Italia-Scozia e oggi al Ferraris lo ha imitato Bruno. Anche lui ha avuto la gioia di avere in risposta un sì dalla compagna, con l’emozione in più di averlo fatto nello stadio della sua città, tra gli applausi dei 26mila che erano presenti all’incontro.

Bruno, classe 1996, è cresciuto nel club genovese degli Orsi delle Province dell’Ovest e oggi gioca nelle Zebre, franchise della Federugby che milita nello United Rugby Championship, il campionato transnazionale che riunisce le migliori squadre gallesi, scozzesi, francesi, italiane e sudafricane.