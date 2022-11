Italexit presenta esposto contro Bassetti: “Un medico no vax non deve operare? Dichiarazione inaccettabili”

Liguria. Un esposto all’ordine dei medici di Genova per chiedere che vengano assunti dei provvedimenti disciplinari nei confronti di Matteo Bassetti. A presentarlo Fabio Montorro (coordinatore regionale Italexit Liguria) e l’avvocato Marco Mori. L’accusa è di aver rilasciato “dichiarazioni lesive della reputazione dei propri colleghi” che hanno scelto di non vaccinarsi contro il Covid-19.

“Un medico che non si vaccina ignorandone i benefici per se stesso e per i suoi pazienti non dovrebbe esercitare la professione. Il tema più che politico è scientifico e deontologico. Urge una regolamentazione ordinistica visto l’atteggiamento politico”. Questo il tweet del virologo del 3 novembre scorso, in seguito alla decisione del Governo di reintegrare i sanitari sospesi per inottemperanza all’obbligo vaccinale.

Tre giorni dopo, il 6 novembre, Bassetti ha rincarato la dose scrivendo sempre sui social: “Un medico che non segue la scienza deve cambiare mestiere, un medico no vax non deve operare”. Affermazioni che il medico del San Martino ha rimarcato durante un’intervista a “Non è l’arena”. “La sostanza del messaggio del dottore, davvero irricevibile – scrivono Montorro e Mori – è che chi non la pensa come lui non dovrebbe più lavorare e, se tale scelta non arriva dal Governo, dovrebbero essere gli ordini professionali a farlo”.

Per questo i due hanno deciso di presentare un esposto all’ordine dei medici, “ci è sembrato doveroso nei confronti di quegli operatori sanitari vessati ormai da mesi – dicono – Gli attacchi fatti dal virologo sono inaccettabili e privi di fondamenti scientifici. Inoltre è ridicolo sentire Bassetti dichiarare che il problema è di carattere scientifico, deontologico e non politico. Le sue dichiarazioni sono prive delle caratteristiche da lui segnalate, in quanto nessun documento scientifico conferma le dichiarazioni della ‘virostar’, mentre è limpido il suo tentativo di perseguire questa strada antiscientifica rimanendo politicamente schierato, così da rimanere di più in televisione che in ospedale a lavorare”, concludono.