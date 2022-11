Ita Airways: Msc si sfila dalla trattativa, Lufthansa torna in corsa per l’acquisizione totale

Genova. Tutta da rifare per la vendita di ITA Airways. Dopo le trattative dei mesi scorsi oggi Msc si sfila dall’affare, lasciando Lufthansa a proseguire il percorso di acquisizione in solitaria. A darne notizia la stessa Msc che in una nota stampa ha dichiarato: “Il gruppo Msc conferma di aver già informato le autorità competenti di non essere più interessata a partecipare alla privatizzazione di Ita Airways, non ravvisandone le condizioni nell’attuale procedura”. Mentre la compagnia di bandiera tedesca ha avuto accesso alla Data Room della compagnia italiana.

Nel frattempo, però, è cambiato l’esecutivo, e ora bisognerà capire se le idee del nuovo Governo sono diverse da quello precedente: la grossa differenza tra le due proposte era stata proprio sulla privatizzazione, completa o parziale, della compagnia. LH è intenzionata a comprare quasi tutte le azioni in mano al Ministero dell’Economia, mentre Certares, assieme a AF e Delta, puntavano ad una partecipazione dello Stato Italiano ancora importante.

“Nel frattempo in questi mesi ITA ha iniziato a farsi conoscere nel mondo, ma per continuare nel suo percorso ha bisogno di un partner industriale, una alleanza e sopratutto di poter volare lontano dalle turbolenze di questi ultimi 10 anni – come riporta The Flight Club – Le cose non stanno andando male, nel 2023 arriveranno quasi 40 nuovi aerei e il network delle destinazioni continuerà a crescere, però senza una guida salda e un piano industriale in grado di reggere le turbolenze la nuova compagnia di bandiera è destinata a durare poco”.