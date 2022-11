L’Iren Genova Quinto cede alla Rari Nantes Savona: 5 a 10

Genova. Entrambe vittoriose alla prima di campionato, Iren Genova Quinto e Rari Nantes Savona danno vita questa sera al primo derby ligure di una Serie A1 che nel 2022/2023 vede al via ben quattro formazioni della regione.

I genovesi all’esordio hanno prevalso in trasferta sulla Roma; la formazione allenata da Angelini ha battuto il De Akker Team, per poi affrontare con successo il girone di Len Euro Cup. Per quest’ultimo impegno dei savonesi, la partita è stata posticipata ad oggi.

La cronaca. Tra i locali ci sono tre ex savonesi: Molina Rios, Massaro e Ravina. Nella Rari due ex del Quinto: Guidi e Panerai. Pubblico numeroso nella piscina Paganuzzi di Albaro con circa quattrocento spettatori. Suona l’inno d’Italia con le squadre schierate, poi si comincia, in leggero ritardo, alle 21,06.

La prima palla è di Campopiano; il tiro di Rizzo non inquadra la porta. Viene espulso N. Gambacciani per fallo su Bruni e dopo un lungo giro palla Patchaliev sferra una bella conclusione sul palo lungo. 0 a 1 dopo 1’32”.

Superiorità numerica per il Quinto; Figari spara alto. Nella successiva azione dei padroni di casa Nicosia si distende e ferma il mancino di Nora. Il portiere savonese, poi, è chiamato alla parata da un tiro di Di Somma. Si gioca a buon ritmo; la difesa savonese riesce a mantenere inviolata la propria porta.

Secondo uomo in più per la Rari e seconda rete: la realizza Campopiano da posizione uno. 0 a 2 a 1’13”. Il Quinto prova a replicare con Figari che prende la mira e cerca il tiro di precisione ma trova l’incrocio dei pali. Anche Rocchi prova una palombella, senza fortuna. Il primo tempo si chiude col Savona avanti 2 a 0.

Secondo tempo; il primo pallone è del Quinto che però commette fallo in attacco. Alla prima azione la Rari colpisce ancora: palla da Rizzo a Durdic che è libero di colpire per il 3 a 0 dopo 47″.

A 5’50” Di Somma viene servito da Ravina davanti alla porta sguarnita e viene trattenuto: rigore. Se ne incarica Molina: palla che sbatte sull’acqua e poi colpisce la traversa. Ci prova anche Gitto dalla distanza: a lato.

La Rari Nantes è decisamente più concreta: palla a Rizzo che da posizione angolata sorprende tutti e mette in rete, un gran gol che vale il 4 a 0 a 3’36”. I savonesi fronteggiano al meglio un’altra azione con l’uomo in meno; poi, con l’uomo in più, Massaro para la conclusione di Caldieri.

A sbloccare l’Iren Genova Quinto, a 1’47” da metà gara, è Nora con un bel tiro ad incrociare. 1 a 4. La Rari non concretizza una superiorità per l’espulsione di Mijuskovic e va al cambio campo avanti di 3 reti.

Terzo tempo. Dopo soli 18″ N. Gambacciani, con un efficace movimento da centroboa, insacca il pallone del meno 2: 2-4. Superiorità per la Rari per fallo grave di Figari: Rizzo serve Campopiano sul palo opposto, il numero 9 è tutto solo davanti al portiere e mette in rete. 2 a 5 a 1’24”.

Uomo in più per i genovesi, time-out chiesto da Bittarello. La conclusione di Figari al centro della porta passa sulla testa di Nicosia e si infila in rete: 3 a 5 a 2’07”. La Bper ristabilisce le distanze a 4’01” con una conclusione vincente di Rizzo in superiorità numerica. 3 a 6.

Passa poco meno di un minuto e l’Iren Genova Quinto colpisce ancora in superiorità: fallo su una ripartenza, Villa serve al centro N. Gambacciani che scaglia la palla in rete. 4 a 6. Cambio di fronte, uomo in più anche per la Rari ed è ancora Rizzo a finalizzare in rete rapidamente dopo un paio di finte. Rari avanti 4-7 a 5’31”.

A 35″ dalla fine Panerai trova lo spazio per il tiro che vale il nuovo più 4 per i savonesi: 4 a 8. Con questo risultato si chiude la terza frazione.

Quarto tempo. Il Savona rallenta il gioco e difende bene; non si segna più fino a 5’10” dalla sirena quando Rizzo rimpingua il bottino degli ospiti segnando il 4-9, affermandosi come protagonista della serata. A 4’08” rigore per la Rari che Durdic non sbaglia: 4 a 10.

Di Somma conquista una superiorità; lui stesso va al tiro ma la palla termina tra le mani del portiere savonese. Di Somma si riscatta poco dopo, andando a segno con l’uomo in più: 5-10 a 5’46”.

Finisce col successo della Bper Rari Nantes Savona che sabato alle ore 15,30 ospiterà alla Zanelli il Nuoto Catania. Alle ore 16,30 l’Iren Genova Quinto sarà ospite dell’Anzio Waterpolis.

Il tabellino:

Iren Genova Quinto – Bper Rari Nantes Savona 5-10

(Parziali: 0-2, 1-2, 3-4, 1-2)

Iren Genova Quinto: F. Massaro, N. Gambacciani 2, A. Di Somma 1, S. Villa, G. Molina Rios, R. Ravina, A. Fracas, A. Nora 1, N. Figari 1, P. Mijuskovic, M. Gitto (cap.), J. Gambacciani, R. Valle. All. Bittarello

Bper Rari Nantes Savona: G. Nicosia, N. Rocchi, A. Patchaliev 1, P. Giovanetti, F. Panerai 1, V. Rizzo (cap.) 4, A. Caldieri, L. Bruni, E. Campopiano 2, M. Guidi, B. Durdic 2, G. Lanzoni, N. Da Rold. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Alessio Nicolai (Cerveteri) e Alessandro Severo (Roma). Delegato Fin: Emanuele Costa (Santa Margherita Ligure).

Note. Nessuno uscito per tre falli.