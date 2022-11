Iren Genova Quinto, argento al Trofeo del Giocatore

Genova. Gli Under 14 campioni regionali della Liguria, gli Under 16 secondi in Italia, gli Under 18 quinti e gli Under 20 al terzo posto. Il tutto senza dimenticare il settimo posto storico conquistato dalla prima squadra nel massimo campionato nazionale, la Serie A1. Sono i risultati della passata stagione dell’Iren Genova Quinto, che sono valsi fra le altre cose il secondo posto per il club biancorosso al Trofeo del Giocatore, alle spalle della Roma Vis Nova e davanti alla Pro Recco.

“Non credo di esagerare – commenta il presidente del club, Giorgio Giorgi – se dico che il Trofeo del Giocatore, soprattutto per quel che riguarda le giovanili, è una sorta di ‘scudetto’ ed è quindi un fatto naturale che questo secondo posto ci inorgoglisca parecchio. Siamo felici e soddisfatti dei risultati raggiunti dalle ‘nuove leve’ nella passata stagione e auspichiamo si possa continuare nello stesso modo anche nei vari campionati che sono appena iniziati, consapevoli tuttavia che il piazzamento finale non è l’unico obiettivo quando si guarda al settore giovanile. Vogliamo infatti far crescere i nostri ragazzi in un ambiente sereno, nel quale si possano tramandare i valori che contraddistinguono il nostro sport e la nostra società: spirito di sacrificio, abnegazione, collaborazione, solidarietà, senso di squadra”.

“Elementi che contribuiscono a formare queste persone non solo come atleti, ma anche e soprattutto come uomini, e che saranno loro utili nella vita di tutti i giorni una volta terminata l’esperienza agonistica. Altro aspetto non secondario è il far sì che il nostro settore giovanile sia una ‘cantera’ per la prima squadra: sono già diversi i giovani ormai stabilmente presenti nel roster di Serie A1 – conclude Giorgi -, un numero che vogliamo incrementare nel corso degli anni”.