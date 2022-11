Invita un camionista a uscire dal bagno delle donne: presa a calci e pugni finisce in ospedale

Genova. Una passeggera le aveva segnalato che c’era un uomo nel bagno delle donne che stava fumando, così lei, dipendente di una ditta che si occupa delle pulizie al terminal traghetti del porto di Genova, dopo aver trovato l’uomo lo ha invitato ad uscire.

Lui, un camionista conosciuto in zona, però si sarebbe rifiutato dicendo alla donna che i bagni degli uomini erano sporchi e che lei avrebbe dovuto andarli a pulire. La discussione si è ben presto trasformata in un pestaggio da parte del camionista nei confronti della donna che, presa a schiaffi e pugni è finita per terra e in quelle condizioni è stata trovata da un uomo della vigilanza del terminal e poi dalla pattuglia della Capitaneria di porto che era in zona ed è stata richiamata dalle urla che provenivano dai bagni.

I fatti risalgono a domenica sera. La donna a un certo punto ha anche detto al camionista di essere incinta, sperando così di farlo smettere ma nemmeno quello è servito. Dopo l’aggressione è stata portata in ambulanza in codice giallo all’ospedale Galliera, da dove è uscita con una prognosi di 10 giorni e diverse contusioni al volto.

La pattuglia della Guardia costiera ha identificato tutti i presenti, compresi due testimoni e ha inviato in queste ore un’informativa alla Procura senza tuttavia denunciare il camionista la cui versione sarebbe invece quella di essere stato aggredito dalla donna che ieri ha sporto denuncia tramite un avvocato di fiducia.

L’uomo due giorni dopo i fatti è stato notato da alcuni portuali a giocare alle macchinette all’interno del bar del terminal ed è stato caldamente invitato a uscire e a non farsi vedere in zona. Sul posto anche due pattuglie della Polmare.