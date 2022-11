Inquinamento, 246 studenti da Milano a Santa Margherita per combattere la plastica in mare

Genova. Da Milano a Santa Margherita Ligure, coinvolti 246 studenti per il progetto #Batti5, che educa i più giovani all’uso responsabile della plastica e contribuisce alla pulizia delle nostre spiagge, per toccare con mano il problema e diventare parte della soluzione.

246 studenti coinvolti e circa 3500 rifiuti plastici raccolti: dalle scuole di Milano fino alla spiaggia di Santa Margherita Ligure, si è conclusa l’ultima giornata del progetto #Batti5, realizzato da Worldrise, Onlus attiva per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente marino, e nuovamente supportato da Lush, brand etico di cosmetici freschi e fatti a mano, per sensibilizzare le generazioni più giovani sull’inquinamento da plastica in mare.

Il progetto, nato nel 2015, consiste in una lezione interattiva guidata dai biologi marini di Worldrise, Monica Previati e Stefano Pedone, in cui vengono mostrate bellezze e fragilità del mare, con un focus sui danni ambientali causati dalla plastica e sulle semplici soluzioni a portata di tutti per ridurre l’impatto di questo materiale sull’ambiente, educando al suo uso responsabile.

La lezione è poi seguita da una fase pratica di raccolta dei rifiuti plastici abbandonati sulle nostre spiagge, per far toccare con mano ai ragazzi quanto questo fenomeno di inquinamento sia effettivamente presente in natura e di come, però, al problema corrisponda un’azione concreta che ognuno di noi può intraprendere.

Tra i numerosi fenomeni che minacciano la salute del Pianeta, infatti, uno dei più gravi è proprio l’inquinamento marino dovuto a materiali plastici: è stato stimato che ogni anno circa 8,8 milioni di tonnellate di plastica finiscano nell’Oceano, l’equivalente di un camion della spazzatura che riversa ogni minuto il suo contenuto direttamente in mare, per tutto l’anno.

Insieme a Lush, Worldrise ha voluto portare il mare in città, coinvolgendo 246 studenti milanesi della Scuola Secondaria di Primo Grado Cassinis dell’Istituto Comprensivo Locchi di Niguarda e della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Pertini del quartiere Bicocca, a Milano. I ragazzi sono stati accompagnati alla scoperta del mare e delle sue fragilità, per poi diventare attivamente parte della soluzione a Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova, raggiunta dagli studenti in treno per limitare al massimo le emissioni.

Sotto la guida del team di Worldrise e dei volontari della Onlus, le classi si sono alternate in 4 giornate di pulizia della spiaggia (11-12 ottobre e 9-10 novembre 2022), raccogliendo un totale di circa 7500 rifiuti in plastica, metallo, carta e vetro, oltre a 16 sacchi di materiale indifferenziato. Tra gli elementi raccolti in spiaggia, spiccano gli oltre 2500 microframmenti di plastica e gli oltre 1800 mozziconi di sigaretta, tra i rifiuti più numerosi e dannosi in mare.

Oltre alla pulizia della spiaggia, una delle giornate è stata caratterizzata anche da un momento che ha unito teoria e pratica: ospiti dell’Istituto Colombo di Santa Margherita Ligure, gli studenti sono stati condotti dal biologo marino di Worldrise, Stefano Pedone, in un viaggio sulle tracce della biodiversità marina, analizzando spugne, egagropili di Posidonia oceanica e ossi di seppia trovati spiaggiati tra i numerosi rifiuti.

Originariamente, il progetto #Batti5 in collaborazione con Lush si sarebbe dovuto svolgere nel 2020

ma, nonostante la possibilità di svolgere le lezioni da remoto, è stato deciso di posticipare le attività

Worldrise Onlus a ottobre e novembre 2022, in presenza, per garantire ai giovani la possibilità di toccare con mano

il problema e raggiungere la località di mare.

Lush, in linea con la propria missione di creare una rivoluzione cosmetica per salvare il pianeta, non è nuova alle attività di Worldrise: già nel 2019, infatti, il brand di cosmetici aveva sostenuto la realizzazione del progetto #Batti5, permettendo di coinvolgere 404 studenti delle scuole primarie di Milazzo, in Sicilia, e Reggio Calabria, realizzando anche un pannello raffigurante una balena con incollati i frammenti di plastica raccolti in spiaggia dai ragazzi ed esposto al MuMa – Museo del Mare Milazzo, per contribuire alla sensibilizzazione dei visitatori su questo importante tema.