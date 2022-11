Ineleggibilità di Bucci, i giudici per ora si riservano: decisione rinviata di qualche giorno

Genova. “La legge è uguale per tutti” la scritta che campeggia dietro ai giudici del tribunale civile di Genova chiamati ad esprimersi sull’ineleggibilità del sindaco Marco Bucci per incompatibilità con il ruolo di commissario straordinario. Il diretto interessato è seduto in terza fila e, per l’occasione, si è tolto il cappellino a visiera dell’Ocean Race che porta da settimane per nascondere i segni di un intervento chirurgico. La decisione sulla sorte del sindaco però è rinviata di qualche giorno.

Il collegio dei giudici della prima sezione presieduta da Mario Tuttobene si è riservato di decidere rinviando sia sull’oggetto dell’esposto sia sull’eccezione di costituzionalità giurisdizionale sollevata dai legali del sindaco, lo studio del suo vice, Pietro Piciocchi, in merito alla norma che indica il Tribunale civile, e non il Tar, come competente in materia di una disputa come quella sollevata dall’esposto sull’ineleggibilità di Bucci. Piciocchi ha sollevato una seconda eccezione di costituzionalità nel caso i giudici dichiarassero Bucci ineleggibile perché questo si scontrerebbe con il diritto di ogni cittadino ad aspirare a ricoprire cariche pubbliche.

Come noto la vicenda è legata all’esposto presentato nell’agosto scorso da 21 elettori genovesi tra cui l’ex rettore dell’Università Paolo Comanducci, l’ex procuratore regionale della Corte dei Conti Ermete Bogetti e l’ex presidente del tribunale Claudio Viazzi, assistiti dall’avvocato Luigino Montarsolo. Una battaglia annunciata già in campagna elettorale, con il centrosinistra che a più riprese aveva avvertito il sindaco sui rischi di ricorsi in caso di una sua vittoria.

Oltre al legale dei ricorrenti, all’avvocatura generale del Comune e al avvocato del sindaco Pietro Piciocchi, in aula è intervenuto anche Bucci stesso che rivolgendosi ai giudici ha spiegato la storia della sua nomina. “Sono stato nominato per la prima volta nel 2018 e confermato quattro volte, il fatto di avere avuto in una sola figura sindaco e commissario è stata un vantaggio per la città, per questioni di sinergia ed efficacia che di ripercuotono su tempi e risultati. Io ho fatto il mio lavoro e prima di accettare le proroghe dell’incarico ho chiesto due pareri tecnici al ministero dell’Interno e uno all’Avvocatura dello Stato, dimettermi da commissario 40 giorni prima delle elezioni e farmi rinominare cinque giorni dopo sarebbe stata un’offesa per i genovesi e avrebbe bloccato molti processi, se me lo concederete sarei contento di continuare a fare il mio lavoro sia come sindaco sia come commissario”. Uscito dal tribunale, ai giornalisti, ha detto di “voler rispettare al 100% quella che sarà la sentenza”.

Gli scenari possibili, in base a quello che accadrà nei prossimi giorni, sono molteplici. Se i giudici rigetteranno l’eccezione di incostituzionalità e dichiareranno la piena eleggibilità di Bucci nulla cambierà: Bucci resterà sindaco fino a scadenza del mandato, nel 2027. Se rigetteranno l’eccezione di costituzionalità e ravviseranno l’ineleggibilità come da articolo 60 del Tuel ci sarebbero comunque 30 giorni per l’eventuale ricorso, e poi i processi in secondo e terzo grado, fino al termine del quale la sentenza non sarebbe esecutiva, circa 12-18 mesi, quindi primavera-estate 2024. Dopodiché l’avvocato e vicesindaco Pietro Piciocchi reggerebbe l’amministrazione fino alle elezioni anticipate.

Tempi lunghissimi che sarebbero dilatati di ulteriori 10-12 mesi se l’eccezione di costituzionalità giurisdizionale fosse accolta. Ma il centrodestra e lo stesso Bucci non vedrebbero di buon occhio un mandato così politicamente indebolito dalla sentenza e quindi il sindaco andrebbe “a casa” – ipse dixit – senza fare ricorso.

Rumors giornalistici hanno parlato di un suo possibile passaggio da palazzo Tursi a palazzo San Giorgio, per diventare presidente dell’Autorità portuale al porto di Paolo Emilio Signorini e quindi anche commissario alla nuova diga del porto, il più ambizioso dei progetti per Genova dei prossimi anni. Bucci, dal canto suo, non conferma e non smentisce: “Non c’è nulla di concreto, ma nulla di impossibile”.

Tuttavia i legali di Marco Bucci ed egli stesso sono convinti che i giudici daranno ragione a lui. Mentre i ricorrenti pensano che non ci sia differenza tra commissari straordinari e commissari di governo e la norma del Tuel è pensata per tutelare la par condicio tra i diversi candidati concorrenti nella competizione elettorale, visto che un sindaco-commissario avrebbe facilmente una sovraesposizione mediatica rispetto a un avversario. Oggi in aula l’avvocato Montarsolo – che in carriera ha vinto più di una causa contro il Comune – ha elencato una lunga serie di norme a supporto della solidità dell’esposto definendo l’interpretazione che ravvissasse l’ineggibilità l’unica possibile in base alle leggi,

Secondo la difesa, invece, non c’è questa sovrapposizione. Inoltre nella memoria difensiva si fa notare come, prima di candidarsi per il bis, Bucci avrebbe potuto benissimo dimettersi da commissario (ruolo che riveste dal 2018, dopo il crollo del ponte Morandi) per poi tornare a essere nominato dopo essere l’elezione ma di non averlo fatto per far frenare i vari progetti portati avanti per Genova.

Tra gli elementi sul tavolo oggi anche il parere della procura, chiamata a intervenire in quanto competente in materia elettorale e che, con un giudizio stringato, ha invitato il tribunale civile a respingere il ricorso: “Poiché il commissario straordinario non è, a differenza del commissario di governo, parte organica di una struttura ministeriale, ma appare piuttosto un commissario “a progetto”, respingere il ricorso”, ha scritto nel documento depositato in mattinata il procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati.

Nei giorni scorsi l’Anci, presieduta da Antonio Decaro, sindaco di Bari ed esponente del Pd, ha preso le difese di Marco Bucci sottolinenando i rischi di una sentenza che se fosse applicata a livello nazionale farebbe decadere una quarantina di sindaci tra cui quelli di Roma e Napoli. L’avvocato Pietro Piciocchi nella sua esposizione ha citato proprio Decaro. E, un po’ a sorpresa, un’intervista realizzata da Repubblica all’ex rettore Comanducci, tra i firmatari dell’esposto, e usando le sue dichiarazioni per smontare l’impianto dell’esposto stesso.

I precedenti. Diversi i casi citati in aula dalle varie parti. Quello di Beppe Sala, che prima di candidarsi a sindaco di Milano, si dimise da commissario straordinario dell’Expo, proprio per evitare di essere dichiarato ineleggibile. Un’altra vicenda che è legata a doppia corda, e potrebbe fare giurisprudenza nel caso di Bucci, è quella di una sentenza della Cassazione del 2008 che smentisce l’ineleggibilità dell’allora presidente della Regione Molise Angelo Michele Iorio il quale era anche commissario per alcuni eventi calamitosi. In quel caso però Iorio era stato nominato in quanto presidente di Regione e non in quanto persona.