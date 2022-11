Incidente in via Cornigliano: motociclista in codice rosso e traffico deviato sulla Guido Rossa

Aggiornamento ore 9.10 – La strada è stata riaperta completamente al traffico in direzione levante. Le code, che nel frattempo avevano raggiunto anche Sestri Ponente, si stanno assorbendo.

Genova. Un incidente tra una moto e un’auto è avvenuto questa mattina poco prima delle 8 in via Cornigliano, mandando letteralmente in tilt la circolazione della zona.

Secondo le prime informazioni, nello scontro, la cui dinamica è ancora da ricostruire, ha avuto la peggio il motociclista, trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Villa Scassi. Non sarebbe in pericolo di vita.

Immediate le ripercussioni sul traffico, con congestionamenti tali da indurre la polizia locale a chiudere la strada in direzione di Genova, convogliando la viabilità sulla Guido Rossa.