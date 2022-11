Incidente in una galleria della A12: sei persone all’ospedale tra cui un bambino

Genova. Brutto incidente questa notte sulla autostrada A12 Genova Livorno tra il casello di Genova Est e l’allacciamento con la A7, dove un’auto su cui viaggiavano sei persone si è schiantata sui bordi di una galleria provocando il ferimento di tutte le persone a bordo.

L’episodio è avvenuto verso le due di notte all’interno della galleria Monte Sperone, dove era presente un restringimento della strada per un cantiere. Non ancora chiara la dinamica: il guidatore avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a carambolare contro i muri del tunnel.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sei ambulanze, i medici del 118, vigili del fuoco, polstrada e tecnici di Autostrade per l’Italia: la tratta è rimasta chiusa diverse decine di minuti. Alla fine tutti e sei i viaggiatori sono stati trasportati in codice giallo per accertamenti all’ospedale: due persone al Villa Scassi, due al San Martino e un bambino con genitore al Gaslini.