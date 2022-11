Incidente in A10, auto si ribalta tra Arenzano e Pra’: una persona ferita in gravi condizioni

Genova. Grave incidente questa mattina sull’autostrada A10 nel tratto tra i caselli di Arenzano e Genova Pra’ in direzione del capoluogo, con inevitabili conseguenze sul traffico.

È successo intorno alle 6: per cause da accertare, probabilmente a causa dello scontro con un camion, un’auto si è ribaltata. La persona alla guida è viva ma ha riportato gravi ferite. Per estrarla dall’abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco.

Una volta liberata dalle lamiere della vettura, è stata affidata ai militi della Croce Oro di Sciarborasca che le hanno prestato i primi soccorsi. Tra le conseguenze dell’impatto un importante trauma cranico. Date le condizioni e la distanza, è intervenuto sul posto l’elisoccorso di Albenga. Al momento le operazioni sono ancora in corso.

Sul tratto si registrano 2 chilometri di coda in direzione Genova.