Incendio in un appartamento vicino a via Caffaro, le fiamme partite dalla cucina

Genova. Paura questo pomeriggio in passo Barsanti, nei pressi di via Caffaro nel centro di Genova, per un incendio che ha coinvolto un appartamento al quinto e ultimo piano.

Le fiamme sono partite da una cucina, per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre complete, un’autoscala e il carro autoprotettori.

Non risultano persone ferite né intossicate. L’uomo che viveva nell’appartamento si era già messo in salvo prima dell’arrivo dei soccorsi lasciando la porta di casa socchiusa. Questo ha permesso un ingresso più veloce dei vigili del fuoco, che hanno attaccato l’incendio mentre un’altra squadra ha evacuato in via precauzionale gli altri condomini.

Durante le operazioni vi è stato anche uno scoppio di una bomboletta di butano che fortunatamente non ha ferito nessuno. Oltre i danni alla cucina, si sono verificati danni anche all’appartamento sottostante a causa dell’acqua fuoriuscita da una perdita dell’impianto dell’appartamento interessato dalle fiamme.

Qualche disagio per il traffico, visto che la polizia locale ha chiuso via Caffaro per consentire l’intervento dei pompieri.