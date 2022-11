Incendio all’interno di un campeggio: roulotte e automobili distrutte dalle fiamme

Albenga. Un incendio è divampato questa notte all’interno di un campeggio di Albenga, in provincia di Savona, dove per cause ancora da accertare diversi mezzi sono stati distrutti dalle fiamme.

L’allarme è scattato intorno alle 4,30 della scorsa notte. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno faticato non poco per evitare che il rogo, le cui fiamme aveva già aggredito alcune roulotte e auto presenti, potesse espandersi ulteriormente.

Sul posto anche un’ambulanza della croce bianca di Albenga e le forze dell’ordine che, a incendio terminato, hanno fatto i rilievi del caso per capire le origini dell’incendio ed eventuali responsabilità. Per fortuna non si segnalano feriti.