In piazza Martinez torna la pista di pattinaggio su ghiaccio, sarà il decimo anno consecutivo

Genova. Torna anche quest’anno, per la decima volta consecutiva, la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Martinez, cuore pulsante del quartiere di San Fruttuoso. A sancirlo ufficialmente, nonostante le difficoltà provocate dal caro energia, è una delibera della giunta del Municipio Bassa Valbisagno che conferma quanto il presidente Angelo Guidi aveva anticipato a Genova24 nelle scorse settimane.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio sarà attiva nei giardini di piazza Martinez per oltre due mesi, dal 2 dicembre al 12 febbraio. Inaugurazione venerdì alle 17.00. La formula è quella del patto di collaborazione tra il Municipio e la ditta individuale Mattia Iussi, senza pagamento di alcun canone per l’occupazione del suolo pubblico: in cambio i gestori forniranno l’uso gratuito dell’impianto ai bambini delle scuole della Bassa Valbisagno e ai minori seguiti dall’Ats nella fascia oraria dalle 9.00 alle 12.00.

In piazza Martinez non mancherà l’albero di Natale che non sarà più quello da record realizzato dai volontari di San Fruttuoso con le mattonelle cucite all’uncinetto, ma una struttura metallica con luci a led analoga a quella installata l’anno scorso in piazza Galileo Ferraris a Marassi. In piazza Manzoni, invece, sarà posizionata una sfera luminosa di 4 metri di diametro.

La pista di pattinaggio su ghiaccio era stata montata la prima volta su iniziativa di Massimo Ferrante, ex presidente del Municipio oggi all’opposizione: “Come molte cose ormai sembra scontata, ma ricordo bene la fatica e lo scetticismo di allora nel convincere gli uffici comunali per avere i necessari permessi, oltre al lavoro per trovare accordi con le scuole per la stesura dei necessari patti di collaborazione – commenta -. Chiaramente chi arriva dopo beneficia del lavoro altrui ma quello che conta è aver realizzato qualcosa che resta alla comunità e ravviva il territorio nel periodo invernale”.