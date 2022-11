I numeri

In Liguria ogni giorno due richieste di aiuto di donne al numero 1522: sono cresciuti i casi negli ultimi 4 anni

In vista del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Cisl Liguria e la FNP Cisl Liguria, la federazione dei pensionati, hanno organizzato per giovedì 24 novembre in Piazza Campetto 1 a Genova un incontro dal titolo “Consapevolezza sociale o società consapevole?”