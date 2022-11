In fuga dai carabinieri, ladri finiscono con l’auto in una scarpata: è caccia all’uomo

Chiavari. E’ caccia all’uomo a Moconesi nel levante della provincia di Genova dopo la rocambolesca fuga di due ladri sorpresi e inseguiti dal proprietario di una casa in cui avevano tentato di rubare: l’auto che i malviventi hanno usato per la fuga è precipitata in un dirupo ma dei due non è stata ancora trovata traccia.

E’ quanto successo la notte scorsa in frazione di Cornia in comune di Moconesi. Sul posto, chiamati dall’ inseguitore, sono giunti i vigili del fuoco di Chiavari, ambulanze e carabinieri, ma dei due ladri nessuna traccia nonostante il volo nella scarpata sottostante.

Subito sono iniziate le indagini dei carabinieri della compagnia di Chiavari a partire dalle auto usata per il colpo.